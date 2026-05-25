2026年05月25日 17時45分 試食

すっきり爽やかにゴクゴク飲めて熱中症対策にもなる「アサヒ おいしい水 天然水 ソルティグレフル」試飲レビュー



様々な産地の天然水がある「アサヒ おいしい水」ブランドに、すっきりとした甘酸っぱさが特徴で熱中症対策に適しているという「アサヒ おいしい水 天然水 ソルティグレフル」が2026年5月19日(火)から加わったので、買ってきて飲んでみました。



アサヒ おいしい水 天然水 ソルティグレフル PET600ml｜水｜商品情報｜アサヒ飲料

https://www.asahiinryo.co.jp/products/water/oishiimizu_saltygreful/



パッケージはこんな感じ。「アサヒ おいしい水」シリーズ共通の「水」の文字よりも「ソルティグレフル」の方が目立っています。





原材料はナチュラルミネラルウォーター(深井戸水)、果糖ぶどう糖液糖、グレープフルーツ果汁、食塩など。カロリーは100mlあたり28kcalで、1本600mlだと168kcal。また、食塩相当量は100mlあたり0.11gで、塩とビタミンCを配合することにより熱中症対策飲料にもなっているとのこと。





液色はわずかに白から黄色がかったぐらいの透明。グレープフルーツの風味はありつつもかなりすっきりと飲めるような薄めのバランスになっていて、甘みや酸味が口の中に残ってべたついたりするようなことはありません。塩分はうまく配合されていて、味としてはほぼ感じませんでした。また、グレープフルーツの苦味もまったくありません。すべての水分補給をこれで行うのはさすがにやりすぎですが、備えに1本持っておくと何かと助かりそうな飲み物なのではないかという印象を受けました。





「アサヒ おいしい水 天然水 ソルティグレフル」は希望小売価格税込189円で、2026年5月19日発売。Amazonでは24本セットが税込2386円(1本あたり99円)で販売されていました。



Amazon.co.jp: おいしい水 天然水 ソルティグレフル 600ml×24本 [熱中症対策][アサヒ飲料] : 食品・飲料・お酒

