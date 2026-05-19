2026年05月19日 13時41分 ゲーム

Steamの公式ストアタグに17個が新たに追加されて28個削除、ほかのタグにも統合・更新多数あり



PCゲームプラットフォームのSteamが、公式ストアタグに新しく17個を追加し、28個を削除し、さらに一部のタグを統合／更新したことを発表しました。



Steamニュース－ストアタグの追加、削除、編集に関するアップデート－Steamニュース

https://store.steampowered.com/news/app/593110/view/673994309884707518





Steamでは配信されているゲームを見つけやすくなるように、ストアタグが用意されています。ユーザーはタグから自分の好きなジャンルのゲームを探すことができるわけです。





そんなストアタグを追加・削除・編集したと、Steam公式が発表しました。Steamは毎年コミュニティからのフィードバックに基づいて新しいタグをいくつか追加してきたそうですが、直近で最後に追加したのは2024年だったそうです。それ以降、タグの追加・削除・更新のためのリストを作成しており、これを今回実現したということになります。



新しく追加されたタグは以下の17個です。なお、新しくタグが追加されるのは「Steam上にそのタグを適用できるゲームが十分に存在する場合や、既存の他のタグの組み合わせでは関連性を確立できないゲーム同士を関連付けることができると判断された場合」だそうです。



弾幕天国：弾幕(Bullet Hell)の反対。アップグレードに集中しながら、自動的に敵の大群を攻撃するゲーム。

デスクトップコンパニオン：画面の一部だけを使用し、他の作業をしている間もキャラクターと共に過ごすことができるゲーム。

整理整頓：仮想空間で丁寧に整理、片付け、荷解きなどを行うゲーム。

掃除：汚れや垢を取り除いて満足感を得るゲーム。

装飾：家具やその他の物をクリエイティブに配置するゲーム。

武侠：武術、宗派の対立、内功などを特徴とする歴史ファンタジーアドベンチャーゲーム。

仙侠：超自然的な力と強さの育成に焦点を当てたファンタジーアドベンチャーゲーム。

落ち物：上から落ちてくるブロックを回転させ、配置するゲーム。

諜報：スパイ活動、または貴重な情報を秘密裏に入手する活動に関するゲーム。

侍：刀や忠誠心、自己鍛錬でよく知られる日本の武士が登場するゲーム。

動物園：動物でいっぱいの施設を運営するゲーム。

狼：学名カニス・ルプスが登場するゲーム。

カピバラ：最も大きくおそらく最も愛らしいげっ歯類が登場するゲーム。

動物：可愛くてもふもふしたものから、大きくて恐ろしいものまですべてを含むゲーム。

カルト：人物や物、信念に過度に傾倒する小集団に関するゲーム。

ポーカー：ドロー、ベット、ブラフなどをして競い合うゲーム。

言語学習：新しい言語の学習と指導に使用できるゲーム。



ゲーム間のつながりを確立したり、ゲーム内コンテンツのユニークで有用な要素を説明したりする上で、もはや有効な役割を果たさなくなったタグが削除されました。





削除されたタグの一覧は以下の通り。タグの削除理由は「他のタグとかなりの重複が見られるもの」「主観性が強すぎるもの」「意見が割れたり適用に一貫性がなくなったりするもの」「あまり多くの製品に当てはまらないもの」「特定の知的財産に関連するタグ」などです。



・3Dビジョン

・アンビエント

・アメリカ

・血

・クラウドファンディング

・カルトクラシック

・ドキュメンタリー

・ドラマ

・ダンジョンズ＆ドラゴン

・エレクトロニック

・体験型

・長編映画

・外国

・ゲーム作成

・ゲームワークショップ

・イルミナティ

・キックスターター

・レゴ

・名作

・大人向け

・映画

・ナレーション

・職場閲覧注意

・ローグヴァニア

・RPG作成

・ウォーハンマー40K

・Webパブリッシング

・優れたストーリー



さらに、一部のタグは重複の解消や明確なコンテンツ説明のために、名前を変更したり、複数タグを統合したりされています。変更されたタグは以下の通り。



・「クリッカー」を、数が増えることに焦点を当てたゲームという広い意味での本質を捉えた「インクリメンタル」に変更。

・「会話」をより明確に「対話重視」に変更。

・「Dogs(犬)」「Foxes(キツネ)」「Vampires(吸血鬼)」「Elves(エルフ)」「Dwarves(ドワーフ)」「Assasins(暗殺)」を他のタグと一致するように複数形に変更。

・「Pool(ビリヤード)」はスイミングプールが出てくるゲームに冗談としてよく適用されていたため、キュースティックでプレイするすべてのゲームの総称である「Billiards(ビリヤード)」に変更。

・「ジェット」は個別性に乏しかったため「フライト」に統合。

・「過酷」をその用途と意図がほぼ重複していた「高難易度」に統合。



なお、Steamで配信されているゲームにタグを適用できるのは当該ゲームの開発者だけでなく、制限のないアカウントを持つユーザー、Steamモデレーターです。つまり、ゲームをプレイするユーザーが増え、ゲームに最も適切なタグについての意見が増えるにつれ、ゲームのタグが変化していく可能性があるということになります。

