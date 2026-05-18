2026年05月18日 19時00分 ゲーム

オンラインゲームのサーバー停止後はオフラインでも動くようにするパッチを提供するか返金に応じる必要があるとする法案が本会議での採決へ



カリフォルニア州で、オンラインゲームのサービス終了後も購入者が遊び続けられるようにすることを目指す法案「Protect Our Games Act」が、州議会下院の歳出委員会を通過し、本会議での採決に進む見通しとなりました。法案は、ゲーム運営に必要なサービスを停止する場合、事業者の管理するサービスに依存しない形で動作するバージョンやパッチ、または全額返金を購入者に提供することを求めています。



Bill Text - AB-1921 Digital games: ordinary use.

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202520260AB1921



Bill to block publishers from killing online games advances in California - Ars Technica

https://arstechnica.com/gaming/2026/05/bill-to-keep-online-games-playable-clears-key-hurdle-in-california/



この法案は2026年2月にChris Ward下院議員によって提出されたAB-1921で、デジタルゲームの「ordinary use」、つまり購入時の宣伝や説明から購入者が合理的に期待する中核的機能の利用を保護する内容です。対象となるのは2027年1月1日以降に購入可能なデジタルゲームで、完全無料のゲームやサブスクリプション期間中だけアクセスを提供するサービスなどは対象外とされています。





法案では、デジタルゲーム運営者は通常利用に必要なサービスを停止する60日前までに停止日や提供されなくなるサービス、利用不能になる機能、既知のセキュリティリスク、継続利用や返金の方法を購入者と購入予定者に知らせる必要があります。通知はゲーム内で購入者に直接行うとともに、運営者のウェブサイトにも公開することが求められています。



サービス停止日以降、運営者は購入者に対し運営者が管理するサービスに依存せず使えるゲーム版、継続利用を可能にするパッチまたはアップデート、もしくは購入時に支払った全額の返金のいずれかを提供しなければなりません。また、サービス停止後は運営者の管理するサービスなしでは使えないバージョンの販売や配布も禁じられます。



この動きの背景には、Ubisoftの「The Crew」終了をきっかけに広がったゲーム保存運動「Stop Killing Games」の存在があります。



Ubisoft「ザ クルー」のサービス終了を受け立ち上がった「サービス終了でゲームが遊べなくなるのはおかしい」と訴える運動「Stop Killing Games」とは？ - GIGAZINE





Ars Technicaによると、同団体は法案の起草に助言したとしており、歳出委員会では11対2で法案が前進しているとのこと。





一方で業界団体のEntertainment Software Associationは、消費者が得ているのは作品そのものの無制限な所有権ではなく、ゲームにアクセスして利用するライセンスだと主張しています。同団体は「古くなったオンラインゲームの終了は現代のソフトウェアでは自然なことであり、音楽やIPのライセンスが期限付きで結ばれている場合、ゲームを無期限に遊べる状態に保つ義務は技術的にも法的にも難しい可能性がある」と反論しています。



ソーシャルニュースサイトのHacker Newsでは、「サービス終了時にサーバーコードをオープンソース化すれば、コミュニティが自前でサーバーを運営できる」という意見が出ています。このコメントは60日前通知の重要性にも触れており、「終了直前にオンラインコンテンツを購入してしまうユーザーを減らす意味でも、事前告知を法律で義務づける意義がある」と指摘しています。



by Andreas N.



また、人気FPSの「Unreal」シリーズでGameSpyがサーバーの提供を終了した際も、Epic Gamesが比較的責任ある形で行った事例も挙げられました。Epic GamesはGameSpyのサーバーが終了する際に「Unreal Tournament 3」向けのパッチを提供し、その後、古い「Unreal」シリーズ作品のメンテナンスをOldUnrealに移行し、無料化しました。このことから、ソースコードを公開しなくてもコミュニティを維持する方法はあると指摘されています。



Hacker Newsのユーザーは「かつてのスタンドアローンサーバーは同じプレイヤーが繰り返し集まり、上級者が初心者に遊び方やマナーを教える場にもなっていました。しかし、現代のマッチメイキングでは一度きりの相手と遊んで解散することが多く、ゲーム内コミュニティの継続性が失われやすい」と指摘し、オンラインゲームはサーバーの持続性を重視するべきだという見方を示しました。

