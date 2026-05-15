2026年05月15日 07時00分 AI

医療AIは「健康改善に応じて報酬」の時代へ、アメリカの公的医療保険の新制度がAI活用を後押し



医療AIの普及を阻んできた大きな壁のひとつは、「AIが患者の体調をよくしたとして、誰がどのように報酬を支払うのか」という問題でした。2026年7月5日に開始予定のアメリカのメディケア・メディケイド・サービスセンター(CMS)による「ACCESS」は、診察回数や通話回数ではなく、血圧の低下、痛みの軽減、うつや不安の改善といった実際の健康状態の改善に応じて報酬を支払う制度です。ACCESSについて、TechCrunchが「医療AIの本格導入に向けた支払いの土台が整いつつある」と報じています。



ACCESS (Advancing Chronic Care with Effective, Scalable Solutions) Model | CMS

https://www.cms.gov/priorities/innovation/innovation-models/access



Medicare's new payment model is built for AI, and most of the tech world has no idea | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/05/12/medicares-new-payment-model-is-built-for-ai-and-most-of-the-tech-world-has-no-idea/



従来型メディケアでは、医師や医療従事者が費やした時間、診察、検査、処置などに対して支払いが発生する「出来高払い」が中心でした。出来高払いでは、AIエージェントが通院と通院の間に患者へ電話をかける、薬の受け取りを確認する、住宅支援や栄養支援につなぐ、といった活動に報酬を付ける仕組みがありませんでした。



ACCESSで使われる「成果連動型支払い」は単にサービスを提供した事実ではなく、患者の健康指標がどれだけ改善したかに支払いを結びつける方式です。ACCESSでは患者の状態を管理する参加組織に継続的な支払いを行い、健康状態が一定以上改善した場合に満額が支払われるとのこと。CMSは例として、高血圧患者の血圧を10mmHg下げるといった目標を挙げています。対象となる疾患・症状としては高血圧、糖尿病、慢性腎臓病、肥満、慢性筋骨格痛、うつ、不安などが挙げられています。





ただし、ACCESSが医療AIの万能な突破口になるわけではありません。参加組織は住居、病気、メンタルヘルスなど非常に機微な患者情報を扱うため、AIに入力された情報の管理方法、患者本人の同意、情報漏えい時の責任、AIによる誤判断や偏った判断をどう防ぐかといった課題が残ります。特に、住居の不安定さやメンタルヘルスの状態は、医療情報であると同時に生活上の困難や社会的な弱さにも関わる情報です。そのため、AIを使って支援を効率化できるとしても、患者のプライバシー保護や人間による確認体制なしに広く導入できるわけではありません。



また、CMSのイノベーション制度には財政面での不安もあります。アメリカ議会予算局は2023年、CMSイノベーションセンターの最初の10年間の活動について、当初期待されていた支出の削減ができず、逆に連邦支出を54億ドル(約8526億円)増やしたと推計しています。





支払い額が低く設定されている点も課題です。TechCrunchによると、CMSが支払う患者1人当たりの月額は多くの参加組織の想定を下回っており、人手中心の運営では採算を合わせにくいとのこと。一方で、ACCESSの参加組織に選ばれた「Pair Team」ニール・バトリバラ氏は、AI利用を本当に促すには支払い額が低くなければならないと述べています。支払い額が低いほど、人間のスタッフだけで患者支援を続けるのは難しくなり、患者への連絡や支援先の調整をAIで効率化できる組織が有利になるためです。



TechCrunchは、ACCESSの本質は「医療AIそのもの」ではなく、「医療AIが患者の健康状態を改善した場合に支払いが発生する仕組み」だと報じています。バトリバラ氏は、従来の制度では不可能だった支払いモデルの変革が起きていると述べています。医療AIの成否は、精度の高いモデルを作れるかだけでなく、改善した健康状態を測定し、報酬に結びつけられるかにかかっているとのことです。