AmazonがAmazon Clinic遠隔医療サービスをOne Medicalに統合、「診察ごとの受診料」と「定額のかかりつけ医」を選択可能に

今回、AmazonはAmazon ClinicとOne Medicalを一本化し、名称をAmazon One Medicalに変更することを発表しました。Amazon One Medicalのユーザーは今後、オンラインで診察を受けるごとに診察料を支払う「One Medical Pay-per-visit」と、全米に150以上設置されたOne Medicalオフィスで対面プライマリケアを受ける会員制の通院サービス「One Medical Membership」のどちらかを選ぶことができます。 Pay-per-visitでは、ニキビから新型コロナウイルス感染症、勃起不全まで30以上の健康の悩みについて1回限りの受診が可能で、テキストメッセージでのオンライン診察は1回29ドル(約4700円)、ビデオ通話による診察は1回49ドル(約7900円)です。

Amazonが2024年6月27日に、オンライン診察サービスのAmazon Clinicと2023年に買収した医療サービスのOne Medicalを統合し、名称をAmazon One Medicalに変更したことを発表しました。 Amazon brings Amazon Clinic, One Medical under a single brand https://www.aboutamazon.com/news/retail/introducing-amazon-one-medical Amazon Clinicは、Amazonが2022年11月に開始したバーチャルヘルスケアサービスで、オンラインで処方箋を受け取ったユーザーはAmazon Pharmacyで自宅に医薬品を届けてもらうことができます。

・関連記事

Amazonが遠隔医療サービスを展開するOne Medicalを買収、対面診療の煩わしさ解消でヘルスケア刷新を画策 - GIGAZINE



Amazonが薬局部門とヘルスケア部門で数百人を解雇 - GIGAZINE



Amazonが遠隔で診察や健康相談ができるバーチャルクリニック「Amazon Clinic」開設、一方で「Amazon Care」は2022年末に閉鎖 - GIGAZINE



「Amazon薬局」がスタート、オンラインで処方箋の薬を受け取り可能でプライム会員なら最大80%の割引きも - GIGAZINE

2024年06月28日 15時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.