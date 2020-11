2020年11月18日 11時38分 ネットサービス

「Amazon薬局」がスタート、オンラインで処方箋の薬を受け取り可能でプライム会員なら最大80%の割引きも



ネット通販大手のAmazonが2020年11月17日に、処方箋医薬品の注文を受け付ける「Amazon薬局」のサービスをアメリカで開始しました。新型コロナウイルス感染症の影響により、外出が控えられる中で始まったこのサービスでは、医療保険を適用して薬代を支払えるほか、ジェネリック医薬品が最大80%引きになるプライム会員特典などが用意されています。



Amazonが11月17日に提供を開始した「Amazon薬局」は、購入に医師の処方箋が必要な処方箋医薬品の注文が可能なサービスです。Amazonのユーザーはサイトやアプリを通じて、複数の製薬会社の薬を比較して購入したり、自宅に居ながらにして医師が処方する薬を受け取ったりすることができます。





アメリカのニュース専門放送局・CNBCによると、Amazon薬局では血糖値のコントロールに使用されるインスリンやメトホルミン、片頭痛や群発頭痛の治療に用いられるスマトリプタンといった処方箋医薬品が取り扱われているとのこと。一方、オピオイドに代表されるような、乱用や依存性の問題が指摘されている「スケジュールII薬物」などは販売しない方針です。



Amazon薬局で購入する医薬品は、通常の薬局で買う処方箋医薬品と同様に医療保険を適用することが可能なほか、保険を適用しない場合でもプライム会員ならジェネリック医薬品が最大80%割引き、ブランド医薬品(先発医薬品)でも最大40%割引きになります。プライム会員には他にも、無料での2日以内の配達などの特典も用意されています。



Amazon薬局に処方箋を送付するには、医師に直接Amazonに処方箋を送ってもらう方法や、すでに利用中の薬局チェーンに処方箋の転送を要請する方法があります。Amazonによると、違法な処方や詐欺が発生しないように処方箋が適正かどうかを精査する体制を構築しているとのこと。またAmazonは、入手した処方箋や医療データが、ユーザーの許可なく広告やマーケティングに流用されることはないとしているほか、薬の配達には目立たない包装を用いるなど、プライバシー対策も徹底するとしています。





Amazon薬局担当ヴァイスプレジデントであるTJ Parker氏は発表声明の中で、「私たちは顧客を第一に考えてAmazon薬局を構築しました。また今後も、処方箋医薬品を必要とする誰もが薬の選択肢を意識し、最安値で薬を注文し、迅速に薬を受け取れるよう、懸命に努力していきます」と述べました。



また、Amazonの消費財部門担当ヴァイスプレジデントのダグ・へリントン氏は、「私たちは手頃な価格で薬にアクセスできることがいかに重要かを理解しており、特にプライム会員にはさまざまな特典を通じて多大なメリットを実感してもらえると確信しています」とコメントしました。



Amazon薬局は発表時点ではアメリカの45の州で展開されており、今後は非対象の地域であるハワイ州やイリノイ州などにも順次サービスを拡大していく予定とのこと。日本などアメリカ国外でのサービス展開については、記事作成時点では不明です。