2022年07月22日 11時41分 ネットサービス

Amazonが遠隔医療サービスを展開するOne Medicalを買収、対面診療の煩わしさ解消でヘルスケア刷新を画策



オンライン薬局のPillPackを買収するなどヘルスケア分野へ注力する姿勢を見せていたAmazonが、遠隔医療サービスを展開するOne Medicalを買収するにいたったことが明らかになりました。買収契約により、Amazonはオンライン薬局の立ち上げや遠隔医療サービスの強化など、ヘルスケア分野をさらに拡大することが可能となります。



Amazon and One Medical Sign an Agreement for Amazon to Acquire One Medical | Business Wire

https://www.businesswire.com/news/home/20220720006113/en/Amazon-and-One-Medical-Sign-an-Agreement-for-Amazon-to-Acquire-One-Medical



Amazon to Buy One Medical Network of Health Clinics in Healthcare Expansion - WSJ

https://www.wsj.com/articles/amazon-to-buy-one-medical-for-3-9-billion-11658408934



Amazon to Acquire One Medical Clinics in $39 Billion Deal - The New York Times

https://www.nytimes.com/2022/07/21/business/amazon-one-medical-deal.html



One Medicalはオンラインによる診療や患者へのライフスタイルのアドバイス、専門家による健康管理などの各種医療サービスを展開している企業です。





AmazonはOne Medicalを1株当たり18ドル(約2500円)で買収することを明らかにし、この取引はOne Medicalの純負債を含めて約39億ドル(約5400億円)の全額現金取引になると伝えました。



この買収により、AmazonはOne Medicalが運営する180箇所以上の診療所と、提携していた8000社以上の企業との業務を活用できるようになります。One Medicalの最高経営責任者(CEO)は、引き続き現職のアミール・ダン・ルービンが務めます。





投資銀行コーウェンのアナリストは、One MedicalがAmazonにとって魅力的である理由として「バーチャルでの診療所訪問数が対面診療予約の約5倍も多い」という調査結果を挙げています。また、One Medicalは独自の電子カルテシステムを構築し、15年分の医療システムデータを保有していることから、このようなデータを求めるAmazonに価値を見いだされたと分析しています。



Amazonはオンラインで医薬品を販売するPillPackを2018年に買収し、2019年には患者情報を処理するAlexaスキルの開発に関心を抱く6つの医療機関との提携を発表。顧客向けのこれまでよりも素早い医療提供を実現しつつ社内向けの医療サービスにも力を入れており、Amazonの従業員とその家族向けに専用アプリ経由でオンライン診療サービスを受診したり、処方せんを直接自宅まで届けてもらったりすることが可能という医療サービスが受けられる「Amazon Care」というプログラムを運用しています。



Amazonがオンライン診療サービスや処方せんのお届けサービスをまとめた「Amazon Care」を従業員とその家族向けに提供中 - GIGAZINE





Amazonはヘルスケアを「再発明を必要とする体験の上位にある」と位置付けており、具体的には医療サービスにかかるために必要な予約や、診療までの待ち時間、移動時間などを短縮できる遠隔医療サービスに目を付けた模様。Amazonヘルスサービスのシニアバイスプレジデントを務めるニール・リンゼイ氏は「私たちは、簡単にできるはずのことを簡単にするための発明が大好きで、今後数年間で医療体験を劇的に改善するのに役立つ企業の1つになりたいと思っています」と述べました。