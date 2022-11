Amazonが遠隔で診察や健康相談ができるバーチャルクリニック「Amazon Clinic」開設、一方で「Amazon Care」は2022年末に閉鎖

・関連記事

Amazonが遠隔医療サービスを展開するOne Medicalを買収、対面診療の煩わしさ解消でヘルスケア刷新を画策 - GIGAZINE



Amazonがオンライン診療サービスや処方せんのお届けサービスをまとめた「Amazon Care」を従業員とその家族向けに提供中 - GIGAZINE



がんワクチンの開発にAmazonが着手、がん研究施設と共同研究 - GIGAZINE



Amazonが「投資の神様」ウォーレン・バフェットと共同で新たに健康保険会社の設立を発表 - GIGAZINE



病院がApple Watchをがん患者の治療に役立てている方法とは? - GIGAZINE



2022年11月16日 14時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.