2026年05月14日 21時00分 ネットサービス

実はアメリカでは無料で「.city.state.us」ドメインが取得できる



「.city.state.us」のドメインは本来アメリカ合衆国の地方自治体や行政機関が地理的な位置を示すために使用する地域ドメインで、アメリカだと無料で設定することが可能です。ワシントン大学でニューラルネットワークを研究するソフトウェアエンジニアのフレデリック・チャン氏が実際に「.city.state.us」ドメインを取得した経緯を、自身のブログでまとめています。



Setting up a free *.city.state.us locality domain | Frederick's Perch

https://fredchan.org/blog/locality-domains-guide/



地域ドメインとはアメリカ内の特定の場所に関連付けられたドメイン名のことで、例えばfrederick.seattle.wa.usなどが該当します。地域ドメインを登録するにはアメリカ市民、または永住権保持者、アメリカで法人化された組織、またはアメリカに正当な拠点を持ち、定期的に合法的な活動を行っているか、アメリカに事務所を有する組織である必要があります。



多くの地域ドメインの登録は実際にドメイン登録業務を担う様々な企業に委託されています。そのため、登録したい地域ドメインが委任済みのサブドメイン一覧に含まれているかを確認し、対応する登録担当者の連絡先を探す必要があります。登録担当者リストはインターネット上で閲覧できるように公開されていたのですが、記事作時点では元ページが消えてしまい、Wayback Machineなどのアーカイブサービス経由で閲覧する必要があります。さらに記載された企業名やメールアドレスが現在も有効とは限りません。そのため、チャン氏は、古い連絡先を手がかりに現在の運営会社を探し直し、実際に問い合わせ先を見つけたとのこと。





登録したい地域が一覧にない場合、個人が登録するのは難しい可能性があります。未委任の地域ドメインはインターネットインフラ企業のNeuStarが管理しており、政府方針により地方自治体などの公的機関にしか登録を認めていないとされています。



通常のドメイン登録ではレジストラがネームサーバーを提供しますが、地域ドメインの申請では先にネームサーバーを用意しておく必要があります。チャン氏は非トップレベルドメイン向けに無料でネームサーバーを使える手段として、Amazon LightsailのDNSゾーン作成機能を紹介しています。





そして「Interim .US Domain Template v2.0」という申請フォームに、希望する完全修飾ドメイン名・申請者情報・利用目的・管理担当者・技術担当者・ネームサーバー情報・アメリカとの関係を示すNexusの要件などを記入します。個人利用の場合、組織情報や管理担当者の欄には本人の住所やメールアドレスを記入できるとのこと。



ネームサーバー欄にはLightsailで取得した各ネームサーバーのホスト名とIPアドレスを入れる必要があります。IPアドレスはDNS検索ツールや「dig」コマンドで調べ、1つをプライマリサーバー、残りをセカンダリサーバーとして記入します。



フォームの内容が整ったら対象地域の登録担当者にメールで送ります。処理は自動化されていないことが多いため、登録完了まで数日から数週間かかる可能性があり、成功すると登録完了を知らせるメールが届くそうです。





登録後はLightsailのDNSゾーンに戻り、WebサーバーやGitHub Pagesなど任意のホストに向けるDNSレコードを作成します。設定が反映されれば、取得した地域ドメインでウェブサイトなどにアクセスできるようになります。なお、チャン氏によるとWHOISに表示されるのは登録担当者の情報であり、申請者本人の住所は表示されないとのことです。

