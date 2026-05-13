PS5用の公式ライセンスコントローラー「SCUF Omega」が登場、ドリフトに強い磁気式アナログスティック搭載
数多くのゲーム用コントローラーを開発してきたSCUF GamingがPlayStation 5のオフィシャルライセンスを取得したコントローラー「SCUF Omega(スカフオメガ)」を2026年5月12日に発売しました。SCUF Omegaは背面やグリップなどに追加のボタンを備えているほか、アナログスティックに非接触型磁気センサーを採用してドリフト現象の発生を低減していることも大きな特徴です。
PlayStation®5用オフィシャルライセンスコントローラー「SCUF Omega（スカフオメガ）」を発表！ – PlayStation.Blog 日本語
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Custom PS5 Controllers | Wireless, Pro & FPS | SCUF®
https://www.scufgaming.com/ww/ja/c/ps5
SCUF Omegaの見た目はこんな感じ。PlayStation 5に付属するDualSenseと同等のボタンに加えて、独自のボタンが複数追加されています。
コントローラーの手前側には「Gキー」と呼ばれる独自ボタンを5個搭載。両端のボタンには好みの操作を割り当て可能で、中央の3個は音量調整やマイクミュートといった有線ヘッドセットの操作に最適化されています。
背面にはカスタム可能な背面パドルを4個搭載。各パドルにはコントローラーのあらゆる操作を割り当てることができ、割り当て内容をカスタムプロファイルとして保存することもできます。カスタムプロファイルは3個まで保存可能で瞬時に切り替えられます。
さらに、グリップ部分にもカスタム可能なボタンを搭載しています。
アナログスティックは非接触型磁気センサーを採用した高耐久TMRサムスティックです。従来の機構と比べて物理的な接触が少なくなっており、ゲームコントローラーのスティックが勝手に動く「ドリフト現象」の発生を低減することができます。
接続方式はUSB Type-Cでの有線接続のほかにBluetoothと2.4GHz無線通信にも対応。PS5モードとPCモードを切り替えるスイッチも搭載しています。
各種ボタンの機能は専用アプリで自由にカスタム可能。
「トリガーやアナログスティックのレスポンス曲線調整」「アナログスティックのキャリブレーション」「アナログスティックのレスポンス形状を『円形』『正方形』『スクワークル』から選択」といったカスタムも可能で、自分好みの操作感を極限まで突き詰められます。
SCUF Omegaの希望小売価格は税込3万7980円です。
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