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Siriショートカットを作成できるプログラミング言語「Cherri」


Appleの「ショートカット」は手軽な自動化ツールですが、処理が増えるほど画面上のブロックが長くなり、どこで何をしているのかを把握しづらくなります。そこで独自の言語で記述し、Appleデバイスで動くショートカットを作成できる「Cherri」が公開されています。

Scale Your Siri Shortcut Projects | Cherri
https://cherrilang.org/


electrikmilk/cherri: Siri Shortcuts Programming Language
https://github.com/electrikmilk/cherri/

Cherri Playground
https://playground.cherrilang.org/

Playgroundでコードの記述やビルド、および共有リンクの発行が可能です。


コードはGo言語に似た構文で、例えば以下のようなコードになります。

/* Hello, Cherri! */
#define glyph smileyFace
#define color yellow

@message = "Hello!"
alert("Message: {@message}", "Alert")


Playgroundでは「ビルド」アイコンをクリックすると…


簡易プレビュー画面で動作確認が可能です。


◆ローカルマシンでコードからビルド
後述のセットアップでインストールしたcherriコマンドを使うと、コードから直接ショートカットをビルドできます。macOSのローカル環境で作成した「hello.cherri」をビルドするには以下のコマンドを実行。

cherri hello.cherri


macOS以外の環境でビルドする場合、署名の有効化にHubSignを利用するため、以下のオプションを付けてビルドします。

cherri hello.cherri --hubsign


2026年05月01日現在、この署名方法ではエラーが発生し署名付きのショートカットをビルドできませんでした。オプションなしでのビルドは可能で、作成したショートカットをiPhoneに転送すれば利用できます。ただし、署名されていないショートカットはiCloud共有リンクでの配布はできません。

代替手段として、作成したコードをplaygroundのエディターにコピーし「export」アイコンをクリック。


「Download Shortcut」をクリックすると、HubSignで署名されたショートカットがダウンロードできるので、保存後iPhoneに転送します。


iPhoneでファイルアプリを開き、転送されたショートカットをタップ。


「ショートカットを追加」をタップ。


ショートカットの内容が表示されるので「完了」をタップ。


登録されたショートカットをタップすると正常に実行されました。


ソーシャル系ニュースサイトのHacker Newsでは、Cherriについての議論が行われており、「macOSのイベント駆動自動化アプリのために200本ものショートカットをCherriで構築し、ClaudeがCherriのコードをゼロから学習して書けた」との報告、「ショートカットの作成と管理は本当に面倒くさい。gitでバージョン管理もしたい。Cherriでようやくさまざまなことができるようになる気がする」という期待の声などが挙がっていました。

◆Cherriのセットアップ方法
macOS・LinuxおよびWSL2での利用となります。今回はWindows 11でUbuntuがセットアップされたWSL2上で行います。まずGo言語をインストール。

sudo apt update && sudo apt install golang-go


リポジトリからcherriをクローンします。

git clone https://github.com/electrikmilk/cherri.git


cherriフォルダに移動してビルド。

cd cherri
go build


ビルドしたcherriをbinに移動し「cherri -v」でバージョン情報を確認できればセットアップ完了です。

sudo mv cherri /usr/local/bin/cherri
cherri -v
Cherri Compiler v2.2.0

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in ソフトウェア,   レビュー, Posted by darkhorse_logmk

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