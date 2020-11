macOS Big Surで物議を醸している挙動は「2年以上前から周知だった」との指摘、今さら問題視することに疑問を投げかける意見も

・関連記事

Macユーザーの10人に1人が「雑で時代遅れなマルウェア」に攻撃され続けており被害は拡大していることが明らかに - GIGAZINE



macOS Big SurからはApple製アプリの通信をファイアウォールで制御できないことが判明 - GIGAZINE



macOS Big Surアップデート中にMacが文鎮化するトラブルが多発 - GIGAZINE



macOS Big Surの「Apple製アプリのファイアウォールすり抜け問題」を回避できるVPNが登場 - GIGAZINE



20年ぶりに大型アップデートを果たした「macOS Big Sur」はアプリケーションの起動ログを本当に外部に送信しているのか? - GIGAZINE



Mac向けの最新OS「macOS Big Sur」の公開でBig Sur以外のOSまで低速化する事態に - GIGAZINE



Mac向けOSの最新版「macOS Big Sur」が発表、UI刷新でよりiOS・iPadOSライクな見た目に - GIGAZINE

2020年11月26日 15時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.