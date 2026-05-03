2026年05月03日 09時00分 サイエンス

若いがん患者の生存率は「どの医療保険に入っているか」に左右されている



近年は若い世代でがんが増加していることが指摘されており、若いがん患者の治療や生存率に影響する要因を理解する重要性がますます高まっています。15～39歳の約47万人のがん患者を対象にした分析では、「医療保険の加入状況」が生存率を大きく左右していることが明らかになりました。



Systematic Review of Health Insurance and Survival among Adolescent and Young Adult Cancer Patients - Tara Martin, Rhonda Winegar, Zhaoli Liu, 2026

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21565333261417655



How long young cancer patients survive often depends on the insurance they have

https://theconversation.com/how-long-young-cancer-patients-survive-often-depends-on-the-insurance-they-have-278515



がんはアメリカの若年成人における病死の主要な原因であり、近年は少しずつ若年がん患者の生存率は向上しているものの、小児や高齢者と比較すると依然として生存率は低いとのこと。また、アメリカの医療保険は日本のような国民皆保険制度ではなく、各自が民間保険に加入する仕組みであり、若年成人は無保険者の割合が最も高い年齢層であることも知られています。





アメリカに住む15～39歳の若者は、学校を卒業したり福利厚生のない仕事に就いたりすることが多いため、医療保険へのアクセスが不安定になりやすいそうです。また、現行の法律では26歳になると親が入っている保険の適用外になるため、多くの若者が無保険または必要最低限の保険にしか入っていない状態です。



テキサス大学アーリントン校の看護学部で臨床助教を務めるタラ・マーティン氏らの研究チームは、がんと診断された15～39歳のアメリカ人を対象とした複数の研究結果をレビューし、合計約47万人の若年がん患者について保険の加入状況と生存率の関連性を調査しました。





調査の結果、無保険またはメディケイド(アメリカの低所得者向け公的医療扶助)加入者の若年がん患者は、民間医療保険に加入している若年がん患者よりも生存率が低いことがわかりました。



民間医療保険の加入者とそれ以外の人々の死亡率はがんの種類によっても異なり、リンパ腫では死亡リスクがわずか8％低い程度にとどまりましたが、悪性黒色腫(メラノーマ)やその他の多くのがんでは死亡リスクが2～2.5倍も低下したとのことです。



民間医療保険に入っているかどうかでがんの死亡率が大きく変わる理由について、マーティン氏らは「健康保険の役割は単に病院の医療費をカバーするだけにとどまりません。患者が専門医の診察を受けられるかどうか、治療がどれほど早く開始されるのか、そして臨床試験に参加する資格があるかどうかも健康保険によって変わるのです」と指摘しました。



なお、無保険者とメディケイド加入者で生存率が似通っているのは、もともと無保険だった若者が新たにがんと診断されたタイミングでメディケイドの受給資格を満たしていることを知り、メディケイドに加入したケースが多いことも一因だと考えられます。また、何らかの医療保険に加入しているだけでは不十分であり、「質の高い医療へのアクセス」が生存率に影響する可能性も示唆されています。





今回の研究は実験ではなくあくまで観察されたデータに基づいたものですが、健康保険の加入状況が若者のがんによる死亡率に影響していることを示唆するものです。そして朗報なのは、医療保険のシステムは社会が変えることができるという点です。



研究チームは、若年成人が親の保険プランに加入できる期間を延長したり、メディケイドを拡充したり、診断後の保険適用の空白を短縮したりといった政策が、若いがん患者の保険加入継続につながる可能性があると主張。また、医療保険に加入していない若者をファイナンシャルマネージャーや医療コーディネーターとつなげることで、医療制度を円滑に利用できるよう支援することも役立つかもしれません。



マーティン氏らは、「経済的な障壁を早期にスクリーニングすることで、患者が治療の遅延を経験する前に、適切な時期にファイナンシャルカウンセリング・支援プログラム・ソーシャルワークへの紹介を行うことができます。経済的支援は患者が治療を完了し、予約を守り、治療結果を改善するのに役立ちます」と述べました。

