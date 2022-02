「女性患者の執刀医が男性だった場合は執刀医が女性の場合より死亡率が32％も高い」との研究結果

2022年02月26日 12時00分 サイエンス

人間には年齢・人種・性別などに基づくさまざまなバイアスが存在しており、本人さえも気付いていないところで影響を及ぼしている場合があります。カナダで行われた外科手術についての調査結果から、「女性患者を男性の外科医が手術した場合、女性の外科医が手術した時よりも死亡する可能性が高い」という結果が示されたと報告されています。



フロリダ大学医学部の外科医であるAmalia Cochran氏らの研究チームは、2007年~2019年にかけてカナダのオンタリオ州で外科手術を受けた130万人以上の患者について、手術を担当した外科医と患者の性別や患者の死亡率・合併症・入院期間などについて分析しました。



分析の結果、「男性の外科医が女性の患者を手術した」場合は「女性の外科医が女性の患者を手術した」場合と比較して、患者が合併症を発症する可能性が16%、入院期間が長くなる可能性が20%、死亡する可能性が32%高いという結果が示されました。一方、「女性の外科医が男性の患者を手術した」場合は「男性の外科医が女性の患者を手術した」場合と比べて、合併症を発症する可能性が2%高かったものの、死亡する可能性は13%低かったと研究チームは述べています。





執刀医や患者の性別によって手術の結果に差が生じる理由については不明ですが、医師の性別によって患者の健康状態に影響が及ぶ可能性は以前から指摘されており、心臓発作患者の治療においても「女性患者を男性医師が治療すると死亡する可能性が高くなる」という結果が示されています。なお、この研究では、「過去に女性の心臓発作患者を治療した経験が多い男性医師ほど、治療に当たった女性患者の生存率が高くなる」ということも報告されています。



2008年の研究では、医師の性別によって患者とのコミュニケーションや診断プロセス、治療などに違いが出ることが報告されています。女性の医師は男性の医師とフォローアップ検査や薬の処方スタイルに違いがあり、より患者の話に耳を傾けやすいといった特徴もあるそうですが、どの要因が手術結果に違いをもたらすのかについてはさらなる研究が必要とのこと。



Cochran氏らの研究チームは論文の中で、「外科医は自らが『患者のアイデンティティに関係なく同じ品質のケアを提供している』と信じている可能性が高いです」「しかし、これらのデータはあまり評価されていない現象を強調し、暗黙の偏見がもたらす測定可能な影響を浮き彫りにしています」と述べ、患者のアイデンティティに関する外科医のパフォーマンスを評価する仕組みを開発するべきだと主張しています。





いくつかの研究は、男性の医師よりも女性の医師の方がよい治療結果をもたらす可能性を示唆していますが、カナダでは女性外科医の割合が27%程度にとどまっており、女性患者だからといって女性の医師を選択できるわけではありません。また、具体的なデータは不足しているものの、トランスジェンダーの患者などでさらに顕著な影響が出る可能性もあるとのこと。



研究チームは、医療専門家が自分とは異なるアイデンティティを持つ患者に対する治療とコミュニケーションを改善するため、よりよいトレーニングを受けられると主張しました。