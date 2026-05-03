2026年05月03日 16時25分 ネットサービス

検索サービス「Ask.com」終了、Ask Jeeves以来の29年の歴史に幕



検索サービスの草分け的存在として1996年に創業した「Ask.com(Ask Jeeves)」が、親会社・IAC Inc.の検索事業からの撤退に伴い、2026年5月1日をもってサービス提供を終了しました。かつては月間1億ユーザーを抱えるサービスでNASCARのスポンサーもしていたことがありますが、近年は存在感が薄れており、「閉鎖されていなかったことに驚き」などと報じる声もあります。



A Farewell to Ask.com | 25 Years of Curiosity

https://www.ask.com/





No more Jeeves: Ask.com officially shuttered | Mashable

https://mashable.com/article/ask-jeeves-shut-down



Farewell, Jeeves: Ask.com shuts down | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/05/02/farewell-jeeves-ask-com-shuts-down/



Ask Jeeves just shut down after 29 years, and nobody noticed

https://www.xda-developers.com/ask-jeeves-just-shut-down-after-29-years-and-nobody-noticed/



The Long Sad Story of Ask.com, 'Ask Jeeves' | DigitalNext - Ad Age

https://web.archive.org/web/20190115082326/https://adage.com/article/digitalnext/long-sad-story-jeeves/147091/



Ask.comは「Ask Jeeves(AskJeeves.com)」として1996年6月に創業。1997年4月からベータ版の提供を開始し、1997年6月に正式にサービスインしました。JeevesはP・G・ウッドハウスの小説に登場する有能な執事キャラクター・ジーヴスに由来する名称で、執事っぽいキャラクターをマスコットにしていました。



Amazon.co.jp: ジーヴズの事件簿 才智縦横の巻 (文春文庫 ウ 22-1) : P.G. ウッドハウス, Wodehouse,P.G., 正勝, 岩永, 太一, 小山: 本





従来型のキーワード検索と自然言語での検索に対応し、Googleより1年早く登場したAskJeevesは、当時のインターネットユーザーにとって頼りになる検索エンジンだったとのこと。



Ask Jeevesは2005年、持株会社のIACに買収され、2006年にAsk.comと名称を改めました。このときイメージが一新され、執事キャラクターは消されました。2009年にはNASCARのスポンサーとして「公式検索エンジン」とも呼ばれました。





しかし、以後はGoogleのほかYahoo!、Bingなどの陰に隠れた存在となり、とうとう終了となりました。



サービス終了にあたり、サイトには以下のメッセージが掲載されています。



「どんなすばらしい検索にもいつか終わりが訪れます。

IACは事業集約を明確化する中で、Ask.comを含む検索事業を終了させることを決定しました。

25年にわたり世界中の人々の疑問に答え続けてきたAsk.comは、2026年5月1日をもって、正式にサービスを終了しました。



『質問してくれた何百万人もの方々へ……』

何十年にもわたって『Ask』を形作り、支えてくださった優秀なエンジニア、デザイナー、そしてチームの皆さんに心から感謝します。

そして、大きく変わりゆく世界の中で答えを求めて我々を頼ってくれた何百万人ものユーザーの皆さま、その終わりない好奇心と変わらないご愛顧、信頼に深く感謝します。

ジーヴスの精神は、受け継がれます。」



なお、Ask.comはJavaなどにツールバーをバンドルしていた時期があり、インターネット利用歴が長いユーザーの中には「気がついたら勝手にAskツールバーがインストールされていた」という人もいるはず。このAskツールバーは、2015年の基準変更によってMicrosoftからマルウェアとして認定されています。



MicrosoftがJavaにバンドルされている「Askツールバー」をマルウェア認定 - GIGAZINE

