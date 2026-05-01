2026年05月01日 12時00分 サイエンス

幽霊屋敷や古い建物を不気味に感じるのは「人間の耳では聞こえない音」のせいかもしれない



「幽霊が出る」とうわさされている屋敷や古い建物に入った際、心霊現象など信じていないにもかかわらず不気味に感じたり、背筋がぞっとしたりする場合があります。新たな研究により、古い建物が奇妙に感じられるのは「人間の耳では聞き取れないほど低い音」のせいかもしれないということが示されました。



Frontiers | Infrasound exposure is linked to aversive responding, negative appraisal, and elevated salivary cortisol in humans

https://www.frontiersin.org/journals/behavioral-neuroscience/articles/10.3389/fnbeh.2026.1729876/



‘The cause might be vibrating pipes rather than restless spirits’: increased stress and irritability from infrasound exposure may explain paranormal experiences

https://www.frontiersin.org/news/2026/04/27/vibrating-pipes-restless-spirits-increased-stress-irritability-infrasound-exposure-paranormal-experiences-frontiers-behavioral-neuroscience



Hidden Phenomenon Could Explain Why Old Buildings Feel Haunted, Study Finds : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/hidden-phenomenon-could-explain-why-old-buildings-feel-haunted-study-finds



一般に人間の聴覚が感じ取れる音の可聴域は20Hz～1万5000Hz程度とされており、耳では聞こえない20Hz以下の音は「Infrasound(超低周波音)」と呼ばれます。これらの音は障害物を減衰することなく透過するという性質があり、その影響は広範囲に伝わるとのこと。



超低周波音は嵐・地震・火山・オーロラといった自然現象から発生することが知られ、ゾウなどの一部の動物は超低周波音を利用してコミュニケーションしているほか、特定の魚種は積極的に超低周波音を避けています。



また、超低周波音は自動車などの交通や古い産業機械、老朽化したパイプなどから発生することもあり、「幽霊屋敷」と呼ばれるような古い建物では、超低周波音が日常的に鳴っている可能性があります。しかし、人間が超低周波音にどのように反応するかは、これまであまり明らかにされてきませんでした。





そこでカナダ・マキュワン大学の心理学者であるロドニー・シュマルツ教授らの研究チームは、超低周波音が人間のストレスレベルに及ぼす影響を調べるため、36人の被験者を対象にした実験を行いました。



実験では被験者を部屋に1人で座らせ、「心を落ち着かせる音楽」あるいは「不安をかき立てる音楽」を聞かせました。このうち半数の被験者には音楽だけでなく、隠されたサブウーファーから18Hzの超低周波音が流されたとのこと。





被験者は、リスニングセッションの後に音楽が与えた影響について回答したほか、セッション前後で唾液サンプルを提供しました。研究チームは唾液サンプルを用いてストレスのバイオマーカーであるコルチゾールのレベルを測定しました。





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