2026年04月15日 16時50分 ネットサービス

SNS広告収入はFacebook・Instagram・YouTube・TikTokの4つによる寡占状態、Metaだけで70％



データ会社・Omdiaの分析で、世界のオンライン広告市場は特にSNS中心となっており、特に収益を上げているのはFacebookであることがわかりました。その後にInstagram、YouTube、TikTokが続き、この4つのプラットフォームでSNS広告収入の90％を占めているそうです。



Research Keynote: Smarter Screen, Smarter Ads- The New Era of Advertising | StreamTV Show Europe

https://europe.streamtvshow.com/event/streamtv-europe/session/research-keynote-smarter-screen-smarter-ads-new-era-advertising





Meta Rules Social Media Ad Revenue: 70 Percent for Facebook, Instagram

https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/meta-social-media-ad-revenue-70-percent-facebook-instagram-1236563625/





Meta to shoot past Google in digital ad revenue for first time: Emarketer | Marketing Dive

https://www.marketingdive.com/news/meta-to-surpass-google-in-digital-ad-revenue-for-first-time-emarketer/817384/



データ会社・Omdiaのメディア＆エンターテインメント部門責任者であるマリア・ルア・アグエテ氏がポルトガルのリスボンで開催されたメディア業界のカンファレンスイベント・StreamTV Europeの中で広告市場に関する講演を行いました。





アグエテ氏によると、世界の広告収入はイランをめぐる軍事衝突の影響を考慮しない場合、2030年までに1兆6000億ドル(約254兆円)に上る見込みだとのこと。特に好調なのはオンライン広告で、2025年の9350億ドル(約149兆円)から1兆5000億ドル(約239兆円)にまで伸びるとみられます。オンライン広告の収入は2026年だけでも13％増加するとみられ、従来型広告の2％増を大きく上回る予測です。



オンライン広告の中でも稼ぎ頭はSNSで、2026年に入っての実績は非SNS広告が9％増、SNS広告が19％増です。収入ランキングは1位がFacebook、2位がInstagram、3位がYouTube、4位がTikTokで、以下LinkedIn、Pinterest、Reddit、Xその他と続きますが、上位4つで全体の90％を占めています。



このうち、FacebookとInstagramを抱えるMetaの勢いはすさまじく、2026年にアメリカ市場・グローバル市場の広告収入で初めてGoogleを抜くと見込まれています。



また、「TV・動画広告」の分野でも、2030年までにSNS動画広告の収入が40％に上る見通しで、放送局が市場を失っていくことが予想されています。



アグエテ氏の講演を報じたニュースサイトのHollywood Reporterは、特に驚くべき点として、動画配信サービスの利用を前提としてネットに接続されているコネクテッドTVの広告収入が、2030年までに従来のテレビ広告の収入を上回る見通しであることを挙げました。アグエテ氏によると、テレビ広告は完全に競争構造が変化し、すでに20％をAmazon、Netflix、Googleの3社が占める状態になっているとのこと。2030年までには3社でこの分野の収入の40％を占めるようになるとみられています。



なお、軍事衝突やその後のエネルギー危機の影響によって、2年で1000億ドル(約16兆円)近い成長損失が発生する可能性があることが指摘されています。

