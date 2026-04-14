2026年04月14日 16時00分 食

自作コーラのレシピがGitHubで公開中



プログラマー兼デザイナーのblinry氏が自作コーラのレシピをGitHubで公開し、写真付きで作り方を解説しています。



GitHub - blinry/soft-drink-recipes: A collection of DIY soft drink recipes. · GitHub

https://github.com/blinry/soft-drink-recipes?tab=readme-ov-file



DIY soft drinks

https://blinry.org/diy-soft-drinks/



blinry氏が作るのはカフェインゼロ・カロリーゼロのコーラで、まず濃縮液を作ってから目的の濃さに希釈する仕組みです。1リットルのコーラを作るために必要な濃縮液の材料は以下の通り。



・エッセンシャルオレンジオイル 0.75ml

・エッセンシャルライムオイル 0.70ml

・エッセンシャルレモンオイル 0.20ml

・エッセンシャルナツメグオイル 0.15ml

・エッセンシャルカシアオイル 0.08ml

・エッセンシャルコリアンダーオイル 0.05ml

・エッセンシャルラベンダーオイル 0.05ml

・乳化用の水 4ml

・アラビアガム 2g

・水 25ml

・カラメル色素 40ml

・クエン酸粉末 12g

・スクラロース 0.6g(以下の写真ではスクラロースではなく人工甘味料シロップ)





まずエッセンシャルオイルを小型シリンジなどで計量し、混ぜ合わせます。エッセンシャルオイルが皮膚に付着すると危険なので手袋を装着するといいそうです。





混ざったエッセンシャルオイル。





エッセンシャルオイルは水に溶けないため、水とアラビアガムを加えて乳化させます。





ミキサーでよく混ぜ合わせます。





カラメル色素とクエン酸粉末も加えたら真っ黒なコーラ原液が完成。





原液に甘味料を加えます。砂糖でもOKですが、blinry氏はダイエットのためにスクラロースや人工甘味料シロップを使っています。





これでコーラの濃縮液が完成。





水を足して好きな濃さに希釈すればコーラのできあがり。blinry氏は「濃縮液を1リットリに希釈し、さらに炭酸水で6倍に希釈するのが好き」とのこと。





blinry氏のGitHubリポジトリではオレンジジュースやアーモンドオレンジジュースのレシピも公開されています。

