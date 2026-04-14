2026年04月14日 16時20分 ソフトウェア

無料動画編集アプリ「DaVinci Resolve」に写真編集機能が追加される、RAW現像やAI顔補正やテザー撮影も可能



DaVinci Resolveは無料で使える高機能動画編集アプリです。2026年4月14日にパブリックベータ版が登場した「DaVinci Resolve 21」では写真編集機能が追加され、クロップなどの基本的な編集に加えてAIを用いた各種補正機能などを実行できるようになりました。加えて、カメラとPCを接続して撮影するテザー撮影にも対応しています。



DaVinci Resolve – Photo | Blackmagic Design

https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/photo





Introducing DaVinci Resolve 21! Major update adds hundreds of features including new AI tools such as IntelliSearch for fast content searching and CineFocus for focal point adjustment! Plus new motion graphic effects, Fairlight folder tracks and the Photo page for still images!… pic.twitter.com/CxzHgTVE5R — Blackmagic Design (@Blackmagic_News) April 13, 2026



DaVinci Resolve 21のRAW現像画面が以下。左側に画像一覧、中央に編集中の画像、右側にRGBごとの明るさや露出設定が並んでいます。





RAW現像はキヤノン、富士フイルム、ニコン、ソニーのカメラに対応。さらにiPhoneにも対応しています。最大で4億画素の写真を現像処理できます。





色補正だけでなく、比率を指定しつつクロップすることも可能。





AIを用いた美顔補正機能も搭載しています。





ほかにもAIアップスケールやAIノイズ除去などの複数のAI機能を搭載。





出力形式は「JPEG」「PNG」「HEIC」「TIFF」に対応。





アルバム機能で大量の画像を管理することもできます。





画像のレーティングにも対応しています。





さらに、キヤノンとソニーのカメラをPCと接続してテザー撮影することもできます。撮影した写真は自動的にDaVinci Resolve 21のアルバムに取り込まれます。





DaVinci Resolve 21はすでにパブリックベータ版がダウンロード可能になっています。

