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無料動画編集アプリ「DaVinci Resolve」に写真編集機能が追加される、RAW現像やAI顔補正やテザー撮影も可能


DaVinci Resolveは無料で使える高機能動画編集アプリです。2026年4月14日にパブリックベータ版が登場した「DaVinci Resolve 21」では写真編集機能が追加され、クロップなどの基本的な編集に加えてAIを用いた各種補正機能などを実行できるようになりました。加えて、カメラとPCを接続して撮影するテザー撮影にも対応しています。

DaVinci Resolve – Photo | Blackmagic Design
https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/photo


DaVinci Resolve 21のRAW現像画面が以下。左側に画像一覧、中央に編集中の画像、右側にRGBごとの明るさや露出設定が並んでいます。


RAW現像はキヤノン、富士フイルム、ニコン、ソニーのカメラに対応。さらにiPhoneにも対応しています。最大で4億画素の写真を現像処理できます。


色補正だけでなく、比率を指定しつつクロップすることも可能。


AIを用いた美顔補正機能も搭載しています。


ほかにもAIアップスケールやAIノイズ除去などの複数のAI機能を搭載。


出力形式は「JPEG」「PNG」「HEIC」「TIFF」に対応。


アルバム機能で大量の画像を管理することもできます。


画像のレーティングにも対応しています。


さらに、キヤノンとソニーのカメラをPCと接続してテザー撮影することもできます。撮影した写真は自動的にDaVinci Resolve 21のアルバムに取り込まれます。


DaVinci Resolve 21はすでにパブリックベータ版がダウンロード可能になっています。

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in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

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