2026年03月25日 17時00分 試食

99種類以上のフルーツやスパイスフレーバーをブレンドした「ギルティ炭酸 NOPE(ノープ)」は一体どんな味なのか？



サントリーが99種のフルーツ＆スパイスをかけ合わせて基本五味を刺激する味わいを詰め込んだドリンク「ギルティ炭酸 NOPE(ノープ)」を2026年3月24日に新発売しました。どのような味のドリンクなのか、サントリーから届いたNOPEを実際に飲んでみました。



はじメまして、ギルティ炭酸です。 | ギルティ炭酸 NOPE サントリー

https://www.suntory.co.jp/softdrink/nope/



NOPEのパッケージ。





NOPEは無果汁の炭酸飲料で、原材料にはガラナエキス、香料、カフェインなどが含まれています。





100mlあたりのカロリーは56kcalで、600mlのペットボトル1本飲み干すと366kcalです。





NOPEをグラスに注いでみました。見た目はコーラっぽい感じですが、フタを開けた瞬間からフルーティーな香りが漂ってきています。





NOPEを実際に飲んでみると、甘めのクラフトコーラのような印象の中にフルーツの味わいがしっかり広がっています。炭酸飲料としては甘さが強めですが、甘さの中にスパイシーさも感じられ、フルーティーな風味と合わさって後味もスッキリしています。「何の味だコレ？」と気になりながら次々口にしていくといつの間にかなくなっている不思議な味わいのドリンクでした。試飲した編集部員たちは「ドクターペッパーの『杏仁豆腐っぽい味』がする。だけど泡にキレがあってドクターペッパーとは全然異なる」「『コーラ味』の飴玉みたいな味」「グレープのようなベリーのような、何らかのフルーツっぽいフレーバーだけど、なんのフレーバーかは分からない」「甘い。シナモンの味がする。量が多いのがうれしい」「CMでは揚げ物とかファストフードとかと合わせてるけど、別に揚げ物と合わせたいとは思わない」などと感想を述べていました。





NOPE2026年3月24日から全国で販売しており、600mlペットボトルは希望小売価格税別200円、自動販売機向けの340ml缶は希望小売価格税別140円です。Amazon.co.jpの公式ストアでも取扱いがあり、ペットボトル1本が税込216円、24本セットが2513円となっていました。



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