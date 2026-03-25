2026年03月25日 16時45分 メモ

フランス空母の位置がフィットネスアプリ「Strava」を通じて明らかになる事態が発生



フランス海軍の原子力空母シャルル・ド・ゴールの位置情報が、乗員によるフィットネスアプリ「Strava」の利用を通じて明らかになる事態が発生しました。





🇫🇷 The French aircraft carrier R91 Charles de Gaulle can be followed in near real-time using the sports app Strava!



A military serviceman openly publishes information about his runs on board the ship in the Mediterranean Sea.



Maybe he’ll stop now. 🤣 pic.twitter.com/T7V6mymLnv — Lord Bebo (@MyLordBebo) March 19, 2026



'StravaLeaks': France's aircraft carrier located in real time by Le Monde through fitness app

https://www.lemonde.fr/en/international/article/2026/03/20/stravaleaks-france-s-aircraft-carrier-located-in-real-time-by-le-monde-through-fitness-app_6751640_4.html



事態が発生したのは2026年3月13日午前中のこと。フランスの海軍の士官であるアーサー氏が、その日行ったランニングのアクティビティ内容をスマートウォッチで記録しました。アーサー氏は、情報をフィットネスアプリ「Strava」で公開する設定にしていたため、ただちに、トルコの南方沖100kmの地中海を航行するシャルル・ド・ゴールの位置があらわになりました。





シャルル・ド・ゴールは2026年2月にドイツ北部ニーダーザクセン州で行われたNATOの演習に参加したのち、5月までバルト海に滞在予定となっていました。しかし、イスラエルとアメリカがイランへ攻撃を実施したことで状況が変化し、2026年3月3日にフランスのマクロン大統領がシャルル・ド・ゴールを含む打撃群の配備命令を発令。6日にジブラルタル海峡を通過して地中海に入ったことが発表されています。



フランス紙のル・モンドは、Stravaで公開された軌跡から6km離れたところにいるシャルル・ド・ゴールの姿を、Stravaの記録から1時間後に撮影された衛星の写真で発見。シャルル・ド・ゴールが移動したのか、アーサー氏が乗船していたのがシャルル・ド・ゴールではなく随伴艦だったのかはわからないものの、「フィットネスアプリの情報をもとに位置を正確に特定することができた」と述べています。



なお、アーサー氏以外にもこの打撃群にはStravaの利用者がおり、もう1人の利用者は甲板や艦船内のフィットネス機器、同僚の写真なども公開していたとのこと。



「Strava」のマップ機能では、シリアにあるアメリカ軍の基地の情報も明らかになったことがあります。



フィットネストラッカーアプリ「Strava」が秘密のアメリカ軍基地の所在地を浮き彫りにする事態が発生 - GIGAZINE





また、ウクライナでミサイル攻撃を行い民間人23人を殺害したとして告発されているロシアの潜水艦艦長が、ジョギング中に狙撃されて死亡した一件では、ウクライナの情報局長が艦長の残したStravaのランニング記録に「いいね」を押しており、Stravaの記録が狙撃につながった可能性が示唆されています。



Running Into Open Secrets: How to Investigate Using the Strava Fitness App – Global Investigative Journalism Network

https://gijn.org/stories/investigations-using-strava-fitness-app/



ちなみに、第二次世界大戦中にはミッドウェー海戦で日本が空母4隻を一気に喪失する事例があるほか、潜水艦による撃沈事例などもあり、現代でも空母はミサイル攻撃を受けるとすぐに撃沈されてしまうというイメージで語られることがありますが、実際にはそれなりに生存性は高いと考えられています。ただし、位置を隠すことが生存性を高める工夫の1つでもあるので、位置情報が明らかになることは、ただちに撃沈されることにつながるものではないものの、あまり好ましいことではないといえます。



Naval Gazing Main/Why the Carriers Are Not Doomed Part 1

https://www.navalgazing.net/Carrier-Doom-Part-1

