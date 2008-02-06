GoogleのUIデザインツール「Stitch」がアップデートされてAIと話しながら高品質UIをサクッと作成可能に、Figmaの株価は下落
GoogleがUIデザインツールの「Stitch」に大幅なアップデートを施しました。アップデート版のStitchではAIに自然言語で指示を出すだけで高品質なUIを作ることが可能。日本でもすでに利用可能だったので実際に使ってみました。
Stitch - Design with AI
https://stitch.withgoogle.com/
Design UI using AI with Stitch from Google Labs
https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/google-labs/stitch-ai-ui-design/
Meet the new Stitch, your vibe design partner.— Stitch by Google (@stitchbygoogle) March 18, 2026
Here are 5 major upgrades to help you create, iterate and collaborate:
🎨 AI-Native Canvas
🧠 Smarter Design Agent
🎙️ Voice
⚡️ Instant Prototypes
📐 Design Systems and DESIGN.md
Rolling out now. Details and product walkthrough… pic.twitter.com/q6W1Uhb7tn
Googleアカウントにログインした状態でStitchのトップページにアクセスして「Try now」をクリック。
これがStitchのメイン画面です。左側に作例やプロジェクト履歴が並び、右側にチャット欄が表示されています。
チャット欄に作りたいUIの説明を入力して送信ボタンをクリック。今回は「GIGAZINE体重アプリ」という体重記録アプリのUIを作るように頼みました。
チャット画面からキャンバス画面に切り替わりました。
画面右上には処理状況が表示されています。
チャットで指示してから約2分でUIのひな形が出力されました。
出力されたUIはこんな感じ。体重履歴画面やダッシュボードなどが見栄え良くデザインされています。ただ、日本語の文章で指示したのに英語のUIになっているのはちょっと引っかかるポイント。
日本語に変更したいので、画面下部に配置されているチャット欄に「日本語のアプリにして！」と入力して送信します。
約2分で処理完了。画面左下の「日本語のアプリにして！」と記された部分をクリック。
日本語版のUIが表示されました。Stitchではこんな感じにAIと対話しながらデザインを進めることができます。
UIが完成したら画面右上の「エクスポート」をクリック。
Figmaで使える形式でエクスポートしたり、画像とHTMLコードをZIP形式に圧縮してダウンロードしたりできます。
生成結果をGoogle AI Studioに渡してアプリ開発につなげることもできます。
なお、Stitchのアップデート発表とともに競合アプリのFigmaの株価が下落したここも確認されています。
Figma tanked 8% today on this news— John Wang (@j0hnwang) March 19, 2026
Now down 80% from IPO in Aug 2025 https://t.co/0naYVSUxQj pic.twitter.com/yHtTOndhcb
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in AI, レビュー, デザイン, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf
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