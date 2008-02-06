レビュー

GoogleのUIデザインツール「Stitch」がアップデートされてAIと話しながら高品質UIをサクッと作成可能に、Figmaの株価は下落


GoogleがUIデザインツールの「Stitch」に大幅なアップデートを施しました。アップデート版のStitchではAIに自然言語で指示を出すだけで高品質なUIを作ることが可能。日本でもすでに利用可能だったので実際に使ってみました。

Stitch - Design with AI
https://stitch.withgoogle.com/

Design UI using AI with Stitch from Google Labs
https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/google-labs/stitch-ai-ui-design/


Googleアカウントにログインした状態でStitchのトップページにアクセスして「Try now」をクリック。


これがStitchのメイン画面です。左側に作例やプロジェクト履歴が並び、右側にチャット欄が表示されています。


チャット欄に作りたいUIの説明を入力して送信ボタンをクリック。今回は「GIGAZINE体重アプリ」という体重記録アプリのUIを作るように頼みました。


チャット画面からキャンバス画面に切り替わりました。


画面右上には処理状況が表示されています。


チャットで指示してから約2分でUIのひな形が出力されました。


出力されたUIはこんな感じ。体重履歴画面やダッシュボードなどが見栄え良くデザインされています。ただ、日本語の文章で指示したのに英語のUIになっているのはちょっと引っかかるポイント。


日本語に変更したいので、画面下部に配置されているチャット欄に「日本語のアプリにして！」と入力して送信します。


約2分で処理完了。画面左下の「日本語のアプリにして！」と記された部分をクリック。


日本語版のUIが表示されました。Stitchではこんな感じにAIと対話しながらデザインを進めることができます。


UIが完成したら画面右上の「エクスポート」をクリック。


Figmaで使える形式でエクスポートしたり、画像とHTMLコードをZIP形式に圧縮してダウンロードしたりできます。


生成結果をGoogle AI Studioに渡してアプリ開発につなげることもできます。


なお、Stitchのアップデート発表とともに競合アプリのFigmaの株価が下落したここも確認されています。

この記事のタイトルとURLをコピーする

・関連記事
GoogleのコーディングエージェントAI「Jules」のパブリックベータ版が公開される、Gemini 2.5 Proで強力コーディング - GIGAZINE

FigmaとAnthropicが「Code to Canvas」をリリース、Claude Codeで生成されたコードを編集可能なデザインとしてFigmaに直接インポートできるように - GIGAZINE

FigmaのAI機能でApple製アプリにそっくりなUIが生成されて機能が一時無効化 - GIGAZINE

AnthropicがClaude Codeで広告制作を自動化しコード未経験の担当者でも30分の作業を30秒に短縮することに成功 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in AI,   レビュー,   デザイン,   ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article Google's UI design tool 'Stitch' has….