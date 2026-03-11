2026年03月11日 11時40分 AI

GoogleがAI「Gemini」をGoogleドキュメント・スプレッドシート・スライド・ドライブに全面展開、「作成を手伝って」で文書の草案生成が可能に



GeminiがGoogleドキュメントなどのGoogle Workspaceでの作業をサポートする共同作業パートナーとして統合されることが2026年3月10日に発表されました。Geminiを用いることで文書の草案を作成したり、データの統合と分析をしたりといったことが可能です。



Google shares Gemini updates to Docs, Sheets, Slides and Drive

https://blog.google/products-and-platforms/products/workspace/gemini-workspace-updates-march-2026/



Gemini update reimagines content creation for business users | Google Workspace Blog

https://workspace.google.com/blog/product-announcements/reimagining-content-creation



Create faster with Gemini in Google Workspace - YouTube





Googleドキュメントでは、Geminiに作成してほしい内容を入力するだけで、関連ファイルからカスタマイズされたドラフトを作成できます。例として、「テネシー州ナッシュビルへ旅行するため、必要な詳細をすべてまとめてください」と入力。





GeminiはGmailに届いている飛行機やホテルの予約確認メール、GoogleドキュメントやGoogleスプレッドシートにメモしておいた旅行先の情報などを探索します。





ドキュメントに旅行計画をまとめた草案が作成されました。「この文書のここをより詳細に」というように追加の指示を与えることで全体を編集することも可能です。また、文体とスタイルを文書全体で統一する「Match writing style(文体の一致)」や、気に入ったテンプレートを文書に反映させる「Match doc format(書式を一致)」などの機能もあります。





Googleスプレッドシートでも同様に、作業内容をGeminiに伝えるだけでGeminiがメールやファイルから関連情報を取得し、プロジェクト全体を自動でセットアップします。既存のシートに手を加える編集も可能。





また、「Fill with Gemini」を使うことと、カスタムテキストを瞬時に生成したり、データを分類・要約したり、Google検索からリアルタイムの情報にアクセスしたりして、表に素早くデータを自動入力することができます。





Googleスライドでは、シンプルなアイデアからでもレイアウトやデザイン、図表を含めたプレゼンテーション全体をGeminiが作成してくれるとのこと。スライドのページごとに、「このページに色合いや雰囲気を合わせて」といった調整も可能です。





さらにGoogleドライブは、「Ask Gemini」を使うことでドライブ内のファイル全体から情報を探索したり、検索結果の上部に「AIによる概要」を表示したりと、ファイルを保存するだけではなくファイルから洞察を引き出すためのアクティブな共同作業ツールとなるとのこと。加えて、新機能として「Ask Gemini in Drive」が追加され、Googleドライブに保存されているファイルを選択した上でGeminiに質問をすると、ファイルの内容を踏まえた上で詳細な回答が得られます。





Google WorkspaceにおけるGeminiのアップデートは現地時間の2026年3月10日からベータ版としてGoogle AI UltraおよびProのサブスクリプションメンバーに提供されます。初期段階ではGoogleドキュメント、Googleスプレッドシート、Googleスライドは全世界で英語のみ利用可能、Googleドライブはアメリカ国内で英語のみ利用可能となっており、数カ月以内に対応言語が拡大される予定です。



Google Workspaceプロダクト担当バイスプレジデントのユリー・クォン・キム氏は、今回の展開について「これらの新機能を活用して、これまで以上に迅速にアイデアを現実のものにしていく様子を見るのが楽しみです。GoogleはGeminiを『人々が働く場所』に置き、ユーザーが別のアプリやウェブサイトに移動する必要がないようにすることを目指しています。普段使い慣れた場所、つまり日々の業務を行っている場所で、Geminiのサポートを受けることができるのです」と語りました。

