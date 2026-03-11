DOGEの元職員が「5億人超のアメリカ国民の社会保障番号などが含まれたデータベース」をUSBメモリに保存して盗んだとの報道
「政府効率化省(DOGE)の元職員が社会保障局からアメリカ人の個人情報を盗み、USBメモリに保存していた」と報じられました。
Amazonの創業者でるジェフ・ベゾス氏がオーナーを務めるアメリカの有力日刊新聞であるThe Washington Postが、DOGEの元職員の同僚から「(DOGEの元職員が)国民の社会保障データを盗み、USBメモリに保存していた」という証言を得ました。
この報道によると、匿名の告発者はDOGEの元ソフトウェアエンジニアの同僚で、DOGEの元職員は「アメリカ国民の情報に関する厳しく制限されたデータベースを2つ所有している」と語ったそうです。加えて、この告発者は「(DOGEの元職員は)盗んだ情報をDOGEを退職したあとに新しい会社で使うつもりだと語った」と指摘しています。
このDOGEの元職員は、2025年に社会保障局に勤務しており、10月に政府請負業者に転職した際に、同僚に対して「Numident」と「Master Death File」と呼ばれる2つのデータベースを入手したことを明かしたそうです。
このDOGEの元職員によると、2つのデータベースには5億人以上のアメリカ人の生者と死者の記録が含まれており、これには社会保障番号、出生地、生年月日、市民権、人種と民族、両親の名前などが含まれている可能性があるそうです。
また、このDOGEの元職員は、DOGE時代に社会保障局で「神レベル」の無制限のアクセス権を持っていたとも主張していた模様。
この報道に対して、DOGEの管轄下にある社会保障局の広報担当者は、元職員がアメリカ国民の個人情報を盗んだという主張を否定。この広報担当者はThe Washington Postについて、「クリック数稼ぎに必死で、高齢者を怖がらせるためにフェイクニュースを掲載することに躍起になっている」と語っています。
