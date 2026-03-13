「AIの説明は文章だらけで分かりにくい」という問題を解消するアップデートがClaudeに登場、会話中にインタラクティブな図を生成して分かりやすくしてくれる
チャットAIのClaudeに「会話中にインタラクティブな図を生成する機能」が追加されました。ユーザーはClaudeに元素周期表などの作成を頼むことが可能で、文章の説明だけでは分かりにくい事柄が理解しやすくなります。
インタラクティブな作図機能は無料プランのユーザーでも使用可能なので、実際に使ってみます。まずClaudeに「周期表を見せて」と入力。
「周期表を作ります！」と言ってから約2分かけて周期表を作ってくれました。原子番号と元素記号が記されており、種類ごとに色分けされています。2015年に新元素と認定されたニホニウムもしっかり記載されています。
この周期表はただのイラストではなく、マウスオーバーすることで原子量を表示することも可能。さらに、各元素をクリックするとClaudeが詳細を教えてくれます。動作の実例を動画で記録してみました。
図はHTML形式でダウンロードすることもできます。ダウンロードするには右上のメニュー内にある「Download file」をクリック。
「ダウンロード」をクリックすればダウンロードできます。
ダウンロードしたHTMLファイルを開いてみます。
Claudeのチャット内で表示した図と同じ図を表示できました。
なお、図を作成するタイミングはClaudeが自動で判断してくれますが、「○○を図として描画して」とか「○○を視覚化して」といったように明示的に指示することもできます。
