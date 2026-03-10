2026年03月10日 16時00分 AI

TencentがOpenClawっぽくAIエージェントを使えるAIツール「WorkBuddy」リリース



Tencentが、たった一つのコマンドでローカルPC内のデータを処理したりコンテンツを生成したりできるAIインテリジェントエージェント「WorkBuddy」をリリースしました。



WorkBuddyは「OpenClaw」のスキルと完全に互換性があるというツールです。OpenClawはWindows・macOS・Linux・Android・iOSなどと統合してさまざまなタスクを実行できるAIツールで、Discordなどのメッセージツールと接続すれば「メッセージを送るだけでブラウザを立ち上げる」といった動作を実現できます。



OpenClawは登場以来爆発的な人気を集めましたが、「環境設定が複雑」という点がネックになっていたようで、多くの人にとって導入する際の悩みの種になっていました。WorkBuddyはOpenClawのような複雑な初期設定を「完全に排除」したツールとのことで、特に「WeChat」経由で制御する場合はわずか1分で設定と接続を完了できるそうです。



WorkBuddyは、PC上の整理されていないファイルを自動的に整理、分類、要約したり、既存のExcelシート内の乱雑なデータを元に統計レポートを自動的に生成して視覚化チャートを表示したり、ウェブから情報を自動的に収集して市場分析を自動的に実行したり、あるいは顧客管理システムから得たデータで洞察レポートを生成したりといったタスクを実行できます。





マルチウィンドウとマルチエージェントの並列動作もサポートしています。複雑なタスクを分割することで、複数のAIが同時に動作し、生産性が最大化されます。WorkBuddyの利用にはTencentのアカウント登録が必要。中国版はHunyuan、DeepSeek、GLM、Kimi、MiniMaxといったAIを切り替えて利用できます。



なお、OpenClawはTencent主催の交流イベントが開催されるなど中国ではかなりの人気で、さまざまな企業が熱心にコミットしています。



