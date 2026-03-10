2026年03月10日 11時49分 ハードウェア

Qualcomm Dragonwing IQ8シリーズ搭載のAI＆ロボティクス向けシングルボードコンピューター「Arduino VENTUNO Q」が登場



現地時間の2026年3月10日、ArduinoがQualcomm Dragonwing IQ8シリーズ搭載のシングルボードコンピューターの「Arduino VENTUNO Q」を発表しました。



Arduino Announces Arduino VENTUNO Q, Powered by Qualcomm Dragonwing IQ8 Series | Qualcomm

https://www.qualcomm.com/news/releases/2026/03/arduino-announces-arduino-ventuno-q----powered-by-qualcomm-drago



Introducing Arduino® VENTUNO™ Q: your new AI, robotics, and actuation platform! | Arduino Blog

https://blog.arduino.cc/2026/03/09/introducing-arduino-ventuno-q-your-new-ai-robotics-and-actuation-platform/



Introducing Arduino VENTUNO Q - YouTube





Dual-Brain Arduino Ventuno Q Debuts With Qualcomm Dragonwing For AI Robotics | HotHardware

https://hothardware.com/news/arduino-ventuno-q-debuts-qualcomm-dragonwing-ai-robotics



「Arduino VENTUNO Q」は「Arduino UNO Q」と同様のデュアルブレインアーキテクチャを採用しています。高度なAIワークロードに対応するQualcomm Dragonwing IQ8シリーズを搭載しているだけでなく、最大40TOPSの高密度演算を実現するNPUアクセラレーションと、低レイテンシー駆動とモーター制御を実現する専用マイクロコントローラである「STM32H5」を搭載。この他、Arduino VENTUNO Qは同時推論や複雑なマルチタスク処理に対応する16GBのメモリ(RAM)と、拡張可能な64GBのストレージを搭載してます。





メインプロセッサはLinux UbuntuまたはDebianを実行し、リアルタイムマイクロコントローラはZephyr上でArduino Coreを実行することで、タイムクリティカルなタスクにおいて確定的な動作を保証します。



シングルボードコンピューターとしてセットアップすることも、PCに接続することも可能です。ディスプレイ・キーボード・マウスを追加するか、PCから開発するかは、ユーザーが自由に選択できます。



WiFi 6、Bluetooth 5.3、ネイティブCAN-FD、PWMなどにも対応しており、高速GPIOを含む産業用I/O、ROS2対応ワークフローとロボティクスユースケースがプラットフォームに直接組み込まれています。他にも、2.5Gbイーサネット用の高速コネクタも搭載。





QualcommのArduino担当ヴァイスプレジデントでありゼネラルマネージャーも務めるファビオ・ヴィオランテ氏は、「Arduino VENTUNO Qにより、AIはついにクラウドから現実世界へと移行できるようになります。このプラットフォームにより、認識・判断・行動をすべて単一のボード上で実行できるマシンの構築が可能になります」「私たちの目標は、高度なロボティクスとエッジAIをあらゆる開発者・教育者・イノベーターが利用できるようにすることです。Arduino VENTUNO Qは弊社の使命の自然な進化であり、現実世界のインテリジェンスをすべての人にもたらすための大きな一歩です」と語りました。



「Arduino VENTUNO Q」の「VENTUNO」はイタリア語で「21」を意味する単語で、Arduino創立21周年に発売されます。

