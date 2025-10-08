2025年10月08日 11時35分 メモ

Qualcommがオープンソースプラットフォームを手がけるArduinoを買収



Qualcommがイタリアのオープンソース電子機器プラットフォームであるArduinoを買収したことを明らかにしました。買収金額は非公開で、QualcommによるとArduinoは今後もブランド、ツール、使命の独立性を維持したまま、複数メーカーのチップを搭載したマイクロコントローラーやマイクロプロセッサを手がけていくとのことです。



Qualcomm to Acquire Arduino—Accelerating Developers’ Access to its Leading Edge Computing and AI | Qualcomm

Qualcomm buys open-source electronics firm Arduino | Reuters

Qualcomm is acquiring DIY electronics platform Arduino | The Verge

Qualcommは今回の買収により、自社が持つエッジ技術やAI、グラフィックス、コンピュータービジョンといった武器と、Arduinoの持つシンプルさ、手ごろな価格、コミュニティが組み合わさって、業界全体で開発者の生産性強化につながると説明しています。





その最初のステップとして、次世代シングルボードコンピューター「Arduino UNO Q」が発表されています。



Discover the New Arduino UNO Q: The All-In One Toolbox

UNO Qはデュアルブレインアーキテクチャを採用。Linux Debian対応のマイクロプロセッサとリアルタイムマイクロコントローラを統合し、高性能コンピューティングとリアルタイム制御を橋渡ししています。



搭載されたQualcomm Dragonwing QRB2100プロセッサによりフルLinux環境を実行可能なUNO Qは、スマートホームソリューションから産業用の自動化システムまで、環境に応じたAI駆動の視覚・音声ソリューションを実現するために設計されているとのこと。



UNO Qは2025年10月24日発売で、事前予約を受付中。価格は税込で44ドル(約6710円)です。



Arduino UNO Q: Buy the new all-in one dev board — Arduino Official Store

