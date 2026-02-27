2026年02月27日 22時30分 ゲーム

「ポケットモンスター ウインド・ウェーブ」発表、新御三家も登場して2027年全世界同時発売



1996年2月27日(火)、ポケットモンスターシリーズの1作目となるゲームソフト「ポケットモンスター 赤・緑」が発売されました。そんなポケモン始まりの日である2月27日に、ポケモン30周年を記念した「Pokémon Presents」が放送されました。放送の中ではポケモン関連コンテンツの最新情報と共に、「ポケットモンスター ウインド・ウェーブ」が発表されています。



「Pokémon Presents」はポケモン公式YouTubeチャンネルで、23時から放送されました。また、22時30分からは1025匹のポケモンがノリノリで放送までのカウントダウンを行う映像が流れています。



【公式】Pokémon Presents 2026.2.27 - YouTube





カウントダウン映像はこんな感じで、いろんなポケモンが30周年を連想させる「30」という数字と一緒になった画像が流れまくるという内容でした。





途中からピカチュウの着ぐるみも参戦。





本編映像は「ポケットモンスター 赤・緑」のオープニング映像からスタート。





その後、株式会社ポケモンの石原さんが登場。





ゲームボーイそっくりな小型のミュージックプレイヤーで、カートリッジを入れ替えながら初代ポケモンのBGM全65曲が再生できる「GAME MUSIC COLLECTION」が登場。2026年2月28日以降順次発売予定です。





アメリカのサンフランシスコで開催される「ポケモンワールドチャンピオンシップス2026」と、併催される新イベントの「ポケモンXP」について。ポケモンXPはインタラクティブな展示やピントレーディング、コスプレショーケース、ユニークなパネルディスカッション、ポケモンセンターなどの誰もが楽しめる多彩な体験を用意したイベントになるとのこと。開催期間は2026年8月28～30日の3日間で、インターネットでのライブ配信もあります。





「ポケモンカードゲーム」では30周年記念商品が世界同時発売されます。





「ポケモンGO」ではこれまでゲームに登場したほぼ全てのポケモンが出現するイベントが3月7～9日に開催されます。





「ポケモンマスターズ EX」ではあのころのすがたの主人公レッドが登場。





「ようこそ！ポケモンカフェ ～まぜまぜパズル～」では2月28日から各地方の最初の3匹が勢ぞろいします。





「Pokémon Sleep」ではミュウミッションがスタート。





「ポケモンユナイト」では30周年を記念してファイヤー・サンダー・フリーザがついに参戦。





「Pokémon Trading Card Game Pocket」ではテーマ拡張パックの「パルデアワンダー」が登場。





Nintendo Switch Online＋追加パックの「ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics」に「ポケモンXD 闇の旋風ダーク・ルギア」が登場。2026年3月追加予定です。





初代のリメイク作である「ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン」がNintendo Switch向けのダウンロードソフトとして登場。また、今作は今後ポケモンHOMEにも対応予定です。





ポケモンバトルをスマートフォンでもプレイ可能になる「Pokémon Champions」はNintendo Switch版が2026年4月、スマートフォン版が2026年夏配信予定です。





「Pokémon LEGENDS Z-A」の有料追加コンテンツ「M次元ラッシュ」で、ガブリアスのメガシンカとして、新しく「メガガブリアスZ」が登場。ゲーム内でふしぎなおくりものを受け取るとメガガブリアスZに出会えるので、バトルして勝利すれば「ガブリアスナイトZ」をゲットできます。





「ぽこ あ ポケモン」で登場するロトム(ステレオロトム)こと「アゲ↑ロトム」は音楽で街を盛り上げてくれる存在です。





ヨクバリス(コック)こと「シェフバリス」は、主人公のメタモンに料理を教えてくれます。





「ぽこ あ ポケモン」では最大4人で遊べるマルチプレイが可能。かくれんぼをしたり、ものを作ったり、冒険したり遊び方は自由です。





最後に流れた映像では手描きのピカチュウが登場。





スケッチブックをめくり、色付きのイラストが多数出てきます。





そこにピカチュウが登場。





導かれるように部屋を出ると、バカンスを楽しむおしゃれなピカチュウが2匹。





そして完全新作の映像が流れました。





最初の3匹が登場。





緑色の草タイプっぽい見た目のポケモンが「ハブロウ」





オレンジ色のポメラニアンっぽい見た目のポケモンが「ポムケン」





青色の水タイプっぽい見た目のポケモンが「ミオリー」





広大な海と空





水中も冒険しそうな予感





タイトルは「ポケットモンスター ウインド・ウェーブ」で、2027年全世界同時発売予定。公式ハッシュタグは「#ポケモン風波」です。

