2026年02月24日 14時21分 レビュー

架空商品を架空注文して架空決済され架空配達に回されて買い物気分だけ味わえる通販サイト「カウカウ」



エンタメ、ファッション、グルメ、ヘルスと様々な架空商品が集まる架空ショッピングサイト「カウカウ」が出現しました。架空商品を架空注文して架空決済され架空配達に回される……つまりリアルではなにも起きていないので、手元のものを増やすことなくお金を払うこともなく買い物欲だけを満たすことができます。



カウカウ - 架空のショッピングサイト

https://kawkaw.app/







「カウカウ」にアクセスすると、こんな感じでおすすめ商品の一覧が表示されます。





おすすめされていた「猫の機嫌予報カレンダー」を見てみました。猫の機嫌を1週間先まで予報してくれるカレンダーで、1万件以上の評価が「4.3」と高評価。レビュー内容もよさげな上に、5500円のところ28％OFFで3980円になっていたので、カートに入れます。商品は「架空配送：明日お届け(時空を超えて)」で、永久保証の「架空保証」付き。不要になったら思念だけで架空返品が可能だとのこと。





商品をカートに入れると、画面右上の「カート」表記部分にカート内のアイテム数が表示されます。また、画面右下にはカートに追加した旨のポップアップが表示されます。





「本日のお得情報」を見てみると、「タイムトラベルミニカー」がお得だとのこと。





ゼンマイを巻くと走りながら時空を超える……気になるのでカートに投入。





さらに、タイムセールではいろいろな商品が40％以上の割引になっていました。





ベストセラー商品の「サボり検知回避マウス」もセール対象になっていました。別に必要とはしていませんが、「六芒星を描くのに最適」というレビューが気になったので、カートに追加。





カートの中身はこんな感じに。これでOKならレジに進みます。





レジは一瞬で通過、これで架空注文は完了。商品は架空配送されるので、パラレルワールド時間の明日に到着するとのこと。





注意書きがある通り、架空商品を架空注文しただけなので実際にはなんの請求も発生せず、商品も届かないため、「買い物をした」という体験だけを得ることができます。触ってみると「レジに進む」という買い物体験だけでもちょっと気持ちいいのを実感しました。



なお、このサービスは買物衝動解消のためにミツビシさんが作ってもらったものだとのこと。





レビューは1件のみが事前投稿のサンプルで、あとはすべてユーザーレビューだそうです。

