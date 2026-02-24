2026年02月24日 13時33分 メモ

トランプ大統領がNetflixに対し取締役のスーザン・ライス氏の解任を要求、 「トランプ氏に『膝をつく』企業は責任を問われる」との発言を受けて

by World Economic Forum



ドナルド・トランプ大統領がNetflixの取締役を務めるスーザン・ライス氏を直ちに解任するよう同社に要求し、これに応じない場合は「報いを受けることになる」と警告しました。この要求は、ライス氏がポッドキャスト番組において「『トランプ大統領に膝をついた企業』は将来的に民主党から責任を問われることになる」と発言したことを受けたものです。Netflixはワーナー・ブラザース・ディスカバリーの買収を巡り、パラマウント・スカイダンスとの争奪戦の最中にあり、トランプ大統領の介入はこの巨大な合併案件の行方に大きな影響を与える可能性があります。



Donald Trump Demands Netflix Fire Board Member Susan Rice

https://variety.com/2026/film/news/donald-trump-netflix-fire-susan-rice-warner-bros-1236669384/



Trump Threatens Netflix With ‘Consequences’ Over Rice Board Seat - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-21/trump-threatens-netflix-with-consequences-over-rice-board-seat



Trump demands Netflix remove former Obama official from board

https://www.ft.com/content/165878b9-2984-4df9-ba8a-c19f133e9ad8



ライス氏は、オバマ政権で国連大使や国家安全保障担当大統領補佐官を務めたほか、バイデン政権でも国内政策会議の責任者を歴任しました。また、ライス氏は2018年から2020年までNetflixの取締役を務めており、2023年に再び同職に就任しています。





ライス氏は元連邦検事プリート・バララ氏の番組において、民主党が政権を奪還した際の「アカウンタビリティ(責任追及)アジェンダ」について言及しました。ライス氏は「トランプ政権下で規制をかいくぐったり、人々の解雇や原則の違反を見逃されたりしてきた企業が将来も同じルールで許されると考えるのは間違いだ」と述べ、トランプ大統領の忠誠要求に従った報道機関や企業は文書を保存し召喚状に備えるべきであると警告しました。



これに対しトランプ大統領は、自身のSNSであるTruth Social上でライス氏を「人種差別主義者」や「政治屋」と激しく非難し、彼女には才能もスキルも欠如していると投稿しました。





Netflixはワーナー・ブラザース・ディスカバリーのスタジオと配信事業を830億ドル(約12兆5000億円)で買収する合意を形成しており、3月20日には株主による投票が予定されています。



当初、トランプ大統領はNetflixによるワーナー・ブラザース・ディスカバリーの買収計画について、司法省が対処すべき問題であり自身は関与すべきではないとの立場を示していましたが、記事作成時点ではその方針を転換しています。この背景には、同買収を「民主党による武器化された政治的報復」であると主張する右派活動家ローラ・ルーマー氏からの強い働きかけがあったとのこと。



しかし、司法省はNetflixによる買収が競争を阻害しないかどうかの審査を行っています。一方で、競合するパラマウント・スカイダンスは1080億ドル(約16兆2000億円)での敵対的買収を提案しており、こちらの案はすでにアメリカ司法省の審査を通過しています。



ルーマー氏は、Netflixによる買収が成立すれば、バラク・オバマ元大統領夫妻が多大な影響力を持つことになり、ストリーミングサービスを通じて民主党に有利なメッセージが拡散される独占状態を招くと主張し、トランプ大統領に買収を阻止するよう求めています。



by Gage Skidmore



Netflix側は、トランプ氏による一連の解任要求や買収への介入について、記事作成時点ではコメントを出していません。今回のトランプ氏の発言は、民間企業の取締役構成に大統領が直接介入するという異例の事態となっており、メディア業界全体に波紋を広げるものです。

