2026年02月15日 21時30分 ソフトウェア

私たちは「ソフトウェア工学の第3の黄金時代」の真っただ中にいる



現代のソフトウェア開発に影響を与えた統一モデリング言語の開発などで知られるエンジニアのグラディ・ブーチ氏をゲストに招いたポッドキャストを、テクノロジー系メディアのThe Pragmatic Engineerが公開しています。ブーチ氏は番組の中で、AIの進化によって「ソフトウェアエンジニアは不要になるのではないか」という議論が広がる中、むしろ今こそ新たな黄金期に入ったと指摘しています。



ブーチ氏は、「1940年代以降のコンピューティングの歴史には、2つの黄金時代がありました」と述べています。第1の黄金時代は1940年代から1970年代までのコンピュータ科学が確立しアルゴリズム理論やプログラミングが急速に発展した時期で、ブーチ氏はこれを「アルゴリズムの時代」と表現しました。第2の黄金時代は1970年代から2000年代にかけての「オブジェクト指向と抽象化の時代」で、言語レベルでの抽象化が進んで構造的なソフトウェア設計が標準となりました。なお、ブーチ氏は オブジェクト指向ソフトウェア開発方法論である「Booch法」を開発しており、オブジェクト指向のソフトウェア工学の分野の先駆者として知られています。



そして、2020年代から現在進行形で訪れつつある第3の黄金時代が「システムの時代」とのこと。単体のプログラムではなく、「サービス」「クラウド」「AIモデル」といった大規模なシステム全体を設計・構築する力が核となっています。「システムの時代」の特徴として、単一プログラムを書くだけではなく、複数サービス・API・クラウド基盤・データ基盤を統合する能力が必要とされます。





ブーチ氏によると「システムの時代」の到来は近年のAIブーム以前から進行していた流れであり、個々のコンポーネントからライブラリ、プラットフォーム、パッケージ全体へと抽象化が進んだことが影響しているそうです。ただし、AIは以前よりも少ない労力でより複雑なシステムを構築するのに役立つため、全体最適化が重視される「システムの時代」には適合しているとブーチ氏は指摘しています。



AIが高度なコーディングもこなすようになっていることについては、ブーチ氏はAIが高レベルの抽象化や定型作業を助ける点で有用と認めつつも、本質的な設計判断や責任は人間が担うべきだと述べ、「AIは開発者を置き換えるものではない」という立場を示しました。AIツールはあくまで既存のパターンに基づいて学習されていますが、コンピューティングは広大な未知の領域があり、人間の力で探索すべき余地がいくらでもあるとブーチ氏は語っています。





一方でブーチ氏は、特に自動化の影響を受けやすい領域として「ソフトウェアのデリバリーパイプライン」を挙げています。デリバリーパイプラインとは、プログラマーが書いたコードをユーザーが使える状態にするまでの工程を指します。これはAIが得意とする分野で、経済的にもAIを投入する価値の大きい領域になるため、これまでインフラ運用やパイプラインを担ってきた人材は新たなスキルへの移行が求められるとブーチ氏は指摘しました。



ブーチ氏は最後に、「現状を見て『しまった、このまま落ちてしまう』と言うか、『いや、このまま飛翔する』と言うか。今こそ飛翔すべき時です」と語っており、ソフトウェア工学の第3の黄金時代に対応していく重要性を強調しました。

