2026年01月31日 23時00分 レビュー

iCloudから写真をダウンロードするためのコマンドラインツール「iCloud Photos Downloader」



iCloudに保存されている写真や動画をWindowsやmacOS、およびLinuxのコマンドラインで簡単にダウンロードおよび同期ができるツール「iCloud Photos Downloader」が公開されています。



icloud-photos-downloader/icloud_photos_downloader: A command-line tool to download photos from iCloud

https://github.com/icloud-photos-downloader/icloud_photos_downloader



◆iCloud Photos Downloaderの主な特徴

・クロスプラットフォーム対応：Windows・macOS・Linuxのコマンドラインで利用可能。

・3つのコピーモード：iCloudの内容を全てコピー・iCloudとローカルの内容を同期、およびダウンロード後にiCloudから削除。

・保存フォルダのカスタマイズ：デフォルトでは日付別にフォルダ分けされるが、全て1つのフォルダに保存するなどカスタマイズが可能。

・監視モード：指定した時間ごとにiCloudの内容をチェックし、新しい写真や動画が追加されていた場合に自動的にダウンロード。



◆iCloud側での事前準備

iCloudからデータのダウンロードを許可するため、iPhoneの「設定」から「iCloud」をタップ。





設定画面の下部にある「高度なデータ保護」をオフにし「WebでiCloudデータにアクセス」のスイッチをオンにします。





◆取得および利用方法

今回はWindows環境で作業します。リポジトリのReleasesページを開き最新のリリースから「Assets」をクリックし「Show all 31 assets」をクリック。





ファイル名に「windows」が含まれている「icloud」と「icloudpd」ファイルを作業用フォルダにダウンロードします。





コマンドを分かりやすくするためにダウンロードしたファイルの名前からバージョンやOS名を削除しておきます。





Windowsキー＋Rキーで「ファイル名を指定して実行」のダイアログを開き「名前」に「cmd」を入力して「OK」をクリック。





作業用フォルダに移動します。



cd "作業用フォルダへのパス"



作業用フォルダに「icloudpd」があることを確認します。



dir



動作確認のため「icloud -h」および「icloudpd -h」を実行してヘルプを表示します。



icloud -h icloudpd -h



警告が表示された場合は「詳細情報」をクリック。





「実行」をクリックします。





ヘルプが表示されコマンドが動作することを確認できました。





ダウンロードする前に認証情報を登録するために「icloud --username "登録アドレス"」を実行。



icloud --username "登録アドレス"



パスワードを保存するか聞かれるので「Y」を入力してENTERキーを押します。2段階認証を設定している場合はiPhoneなどに通知が送られてくるので表示される認証コードを入力してENTERキーを押します。





次に「icloudpd --username "登録アドレス" --directory "保存先"」を実行。



icloudpd --username "登録アドレス" --directory "保存先"



2段階認証が求められる場合は通知に表示される認証コードを入力してENTERキーを押すとダウンロードが始まります。





しばらく待つとダウンロードが完了しました。





年月日でフォルダが作成されており、その中に写真や動画が保存されています。





再度コマンドを実行するとダウンロード済みのファイルはスキップされました。





◆iCloud Photos Downloaderの動作モード

上記のコマンドにオプションを追加することで動作モードを変更できます。

・Copy（追加オプション無し）：iCloudに保存されている写真や動画を全てダウンロード。

・Sync（--auto-delete）：iCloudから削除された写真や動画を保存フォルダから削除。

・Move（--keep-icloud-recent-days）：iCloudからダウンロード後、iCloud内の写真や動画を指定日数分残して削除。



なお、公式のiCloudから写真をダウンロードする場合は1度に1000枚までという制限がありますが、このツールを利用すると1回のコマンド実行で全てダウンロード可能です。