2026年01月29日 15時00分 スマホ

Samsungが画面の覗き見を防ぐため「ピクセルレベル」でプライバシーを向上させるディスプレイ機能をGalaxyシリーズに導入すると発表



2026年1月28日、Samsungが肩越しに画面をのぞかれることを防ぐセキュリティ機能を発表しました。ハードウェアおよびソフトウェアの両面からのぞき見を防止するものと説明されています。



Coming Soon: A New Layer of Privacy | Samsung Mobile Press

https://www.samsungmobilepress.com/articles/coming-soon-galaxy-new-layer-of-privacy



Samsung confirms Galaxy S26's insane 'pixel level' privacy feature - SamMobile

https://www.sammobile.com/news/samsung-teases-galaxy-s26-plus-ultra-privacy-display/



Samsungののぞき見防止機能は、スマートフォンの画面を斜めから見たときに特定の部位を見えにくくする機能です。





ユーザーは保護する情報を自分で選択できます。例えばロック画面や通知のポップアップ、特定のアプリだけを隠すことができるそうです。





Samsungは詳細を発表しておらず、「間もなくGalaxyに導入されます」とだけ伝えています。



SamsungのOne UI 8.5ベータ版では、スマートフォンを左右に傾けると画面が暗くなる「プライバシーディスプレイ」という機能がテストされていました。これが正式実装されるものと考えられています。





社内で「Flex Magic Pixel」と呼ばれているというのぞき見防止機能は、2026年に発売される「Galaxy S26」シリーズに搭載されることが期待されています。韓国メディアのDealSiteは「最上位モデルであるUltraにのみ適用される」と伝えました。



Samsungは「ハードウェアおよびソフトウェア保護によりピクセルレベルのプライバシーが実現されます」と伝えていることから、のぞき見防止機能が働くためにはハードウェアも対応している必要があると考えられています。

