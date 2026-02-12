2026年02月12日 12時57分 スマホ

「Galaxy Unpacked」イベントが2月26日3時(日本時間)に開催、期待される「Galaxy S26シリーズ」などこれまでのリークまとめ



太平洋標準時の2026年2月25日10時、日本時間の2月26日3時から、Samsungの新製品発表イベント「Galaxy Unpacked」が開催されます。



登場が期待される製品は以下の通りです。



◆目次

◆Galaxy S26シリーズ

◆Galaxy Buds 4

◆Bixbyおよびその他のAI機能

◆おまけ：Galaxy Z TriFoldは？



◆Galaxy S26シリーズ

目玉となるとみられるのがSamsungの主力スマートフォン「Galaxy S」シリーズの最新モデルです。慣例に従えば、名称は「Galaxy S26」となります。Samsungは「日常的に行うさまざまなことから煩わしさを取り除くよう設計された、モバイル体験にご期待ください。新しいGalaxy Sシリーズが登場します。毎日の操作をよりシンプルにし、自信をもたらし、手にしたその瞬間からGalaxy AIがシームレスに統合されていると感じられるように設計されています」とだけ紹介しています。



Galaxy S26シリーズに関しては、いくつかのウワサが飛び交っています。



・「Plus」シリーズが廃止され「Edge」に移行？

2025年は「Galaxy S25+」および薄型の「Galaxy S25 Edge」が発売されました。2026年はミドルクラス端末の+」を廃止してEdgeに投資するとのウワサが立ちましたが、この計画は頓挫したようです。9to5googleは「AppleがiPhone 17シリーズを値上げせずに発売したのを見て、Samsungがコスト削減に舵を切ったため」と推測しています。



Galaxy S26 EdgeはCADレンダリング画像がリークされています。これによると、大きなカメラバンプに2つの背面カメラを搭載したスタイルになるようです。盛り上がったカメラバンプは、本体が薄くなるであろうことを示唆しています。正面の画面中央にカメラホールが配置され、ベゼルは非常に狭いです。なお、色はリーカーのOnLeaksによる想像で、実際の製品が必ずしもこのような形になるとは限りません。





電源ボタンは右側面に配置され、その上に音量アップ/ダウンキーが配置されるとみられています。フレームは大部分がフラットになり、エッジは持ちやすさを考慮してわずかに丸みを帯びています。





・Galaxy S26、Galaxy S26+、Galaxy S26 Ultraはどうなる？

リーク画像によると、Galaxy S26、Galaxy S26+、Galaxy S26 Ultraの外観は大きく刷新される予定はなく、Galaxy S25シリーズと同様のデザインを踏襲するとみられています。AppleがiPhone 16 ProからiPhone 17 Proで行ったような大きな外観変更とは異なり、主な違いはディスプレイ、チップ、カメラセンサーなどの内部コンポーネントになる可能性が高いと考えられています。



Android Headlinesによると、Galaxy S26とGalaxy S26+のCADレンダリング画像からの想像図は以下の通りだとのこと。両機種の見た目は全く同じで、違いはサイズのみだとされています。Galaxy S26は前モデルから1mm未満のわずかなサイズアップが図られるとのこと。





Galaxy S26 Ultraの想像図は以下の通りです。





その他の情報によると、Qualcommの新しいSnapdragon 8 Elite Gen 5チップがすべてのGalaxy S26に搭載される見込みです。韓国メディアのYonhap Newsによると、地域によっては比較的新しいExynos 2600チップが採用される可能性もあるとのこと。Galaxy S26とGalaxy S25の顕著な違いの一つはディスプレイで、S25の6.2インチよりわずかに大型化した6.3インチになるとの予想も。また、S26は12GBのRAM、256GBまたは512GBのストレージ、そしてやや容量が増えた4300mAhバッテリーを備えるとされています。



・Qi2マグネットは内蔵される？

当初、SamsungはGalaxy S26シリーズでワイヤレス充電の「Qi2」対応の上マグネットも本体に内蔵するとみられていました。ところが、リーカーによると、Galaxy S25シリーズと同じくマグネットは内蔵されないとのことです。Qi2は通常、マグネット搭載が必須ですが、Samsungは以前から「Qi2 Ready」という規格を採用して「デバイス自体に磁石は内蔵されていないものの、マグネットケースと組み合わせることでQi2に完全対応する」とアピールしていました。今回もこのQi2 Readyが採用されるものとみられます。



なお、Qi規格を統括する団体のワイヤレスパワーコンソーシアムに登録された情報によると、Galaxy S26シリーズはGalaxy S25シリーズで使用されているQi 2.1.0仕様よりも新しいQi 2.2.1に対応するとのことです。



・のぞき見防止機能

Samsungは2026年1月に「スマートフォンの画面を斜めから見たときに特定の部位を見えにくくする機能」を発表しています。「間もなくGalaxyに導入されます」と伝えていることから、Galaxy S26シリーズに搭載されるものとみられます。



Samsungが画面の覗き見を防ぐため「ピクセルレベル」でプライバシーを向上させるディスプレイ機能をGalaxyシリーズに導入すると発表 - GIGAZINE





◆Galaxy Buds4

Samsungは2024年にGalaxy Buds 3および3 Proを発表し、2025年にはGalaxy Buds3 FEをお披露目しています。2026年にはGalaxy Buds4シリーズが登場するとみられており、Samsung Tipsアプリからのリーク画像によるとコンパクトなケースと角の少ないステムデザインが採用される見込みです。



Samsung Galaxy Buds 4/4Pro Tips pic.twitter.com/K02aBw991w — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) January 4, 2026



また、AppleがAirPods Pro 3やAirPods 4に搭載している「頭のジェスチャーによる通話の応答・拒否機能」が、新しいGalaxy Budsモデルにも搭載される可能性があります。SamMobileによると、Galaxy Buds 4および4 Proには新しいUltra Widebandチップが搭載され、Samsung Findネットワーク等でより見つけやすくなる可能性もあります。



◆Bixbyおよびその他のAI機能

Bloombergは2025年6月、SamsungがPerplexityと提携し、AI検索エンジンをOne UIや自社モバイルブラウザに統合する方向で合意に近づいていると報じました。PerplexityはすでにMotorolaのRazrと提携しており、Samsungとの提携が実現すれば、Googleとの緊密な関係を持つSamsungにとっては注目すべき動きとなります。さらにSamsungは音声アシスタント「Bixby」の新バージョンをOne UIのベータ版で誤って発表しており、これもPerplexityと統合され、Google Geminiの代替となる可能性があります。



◆おまけ：Galaxy Z TriFoldは？

2025年12月に発表された3つ折り型のスマートフォン「Galaxy Z TriFold」は既に韓国で発売済みで、アメリカでも2026年1月に発売されましたが、日本では未発売です。ただ、2026年2月12日からSamsung Galaxyのブランドショーケース「Galaxy Harajuku」(東京・原宿)と「Galaxy Studio Osaka」(大阪・なんば)で同機種の展示が始まっています。Samsungは「この展示は日本導入を予告するものではありません」と伝えました。



なお、Samsungは既にGalaxyスマートフォンの予約購入を受付中で、予約すると30ドル分(約4600円)のクレジットを受け取れるほか、Samsung.comで使用できる5000ドル分(約76万1900円)のギフトカードが当たるチャンスに応募できます。



