「Appleが放置しているバグ」を集めたウェブサイト



iOSやmacOSなどのApple製ソフトウェアには「ウィンドウサイズの変更が難しい」といった目立つ問題が含まれている場合があります。これらの問題を「Appleが放置しているバグ」としてまとめているウェブサイトが「Bugs Apple Loves」です。



Bugs Apple Loves

https://www.bugsappleloves.com/



Bugs Apple Lovesにアクセスすると「なぜAppleはこんなに長く放置するのか？」という文面とともに目立つ色で「1年当たり3210万年分のユーザーの時間が無駄になっている」という大げさな数値が記されています。





下にスクロールすると「メールの検索機能がうまく働かない」という問題が表示されます。下部には「件名や送信者名を入力してもヒットしない」「本文に含まれる語句を入力してもヒットしない」「ブラウザのGmailで検索すると簡単にヒットする」という説明が書かれています。





さらにスクロールするとメール検索の問題によって「1日当たり4200年分のユーザー時間が無駄になっている」「これまでに人類の4063億ドル(約63兆2600億円)が無駄になった」「Appleは320時間で問題を修正できるはずなのに、人類の時間が毎秒429.5時間も無駄になっている」といった数値が表示されました。





Bugs Apple Lovesにラインナップされている問題は実在するものですが、各数値はBugs Apple Lovesが大まかに導き出したものです。各問題の赤枠で囲んだ部分の値はユーザーが自由に調整可能で、入力した値に合わせて時間などが再計算されます。メール検索問題の場合は「Apple製品ユーザーの何％がAppleのメールアプリを使っているか」「メールアプリのユーザーのうち、何％が検索問題に直面しているか」「検索機能を1日何回使うか」という値を調整可能でした。試しに「Apple製品ユーザーの10％がAppleのメールアプリを使い、90％が問題に直面し、メール検索回数は1日10回」という設定にしてみました。





すると、人類の損失額が1兆1000億ドル(171兆3000億円)に膨れあがりました。





Bugs Apple Lovesには他の問題もラインナップされています。例えば、macOS 26(macOS Tahoe)で発生している「ウィンドウサイズの変更が難しい」という問題もありました。





ウィンドウサイズの変更が困難になっている問題の詳細は以下のリンク先にまとめています。



macOS Tahoeでウィンドウサイズを変更するのに苦労するという指摘 - GIGAZINE





AirDropで近くのデバイスを見つけるのが遅い問題。





Spotlightのインデックス処理が終わらない問題。





iOSのテキスト選択機能が使いにくすぎる問題。





Bugs Apple Lovesには他にも多くの問題がラインナップされているので確認してみてください。

