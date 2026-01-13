2026年01月13日 23時30分 ソフトウェア

macOS Tahoeでウィンドウサイズを変更するのに苦労するという指摘



2025年秋にリリースされたmacOS 26のコードネームである「macOS Tahoe」では、サイドバーやツールバー、メニューバーが透明になっていたりメニューに表示される各項目にアイコンが追加されていたりするほか、ウィンドウの角がかなり丸っこくなるなど、さまざまな点でデザインが変更されています。このウィンドウのデザイン変更により、「ウィンドウの角をドラッグ＆ドロップしてウィンドウサイズを変更するという操作に苦労する」という指摘に共感の声が集まっています。



The struggle of resizing windows on macOS Tahoe – no.heger

https://noheger.at/blog/2026/01/11/the-struggle-of-resizing-windows-on-macos-tahoe/



開発者でブロガーのノーバート・ヘーガー氏は、macOS Tahoeへのアップデートによって、ウィンドウのサイズを変更しようとすると失敗することが多くなったことを指摘しました。



その原因として、macOS Tahoeにおけるウィドウのデザインの変更があります。以下は2024年9月にリリースしたmacOS Sequoia(macOS 15)で複数のウィンドウを表示した様子。それぞれのウィンドウは角が少し丸くなっています。





そして、以下はmacOS Tahoeで何らかのアプリを開いたときのウィンドウ。Windowsや以前までのmacOSと比較すると、かなり角が丸くなっています。





ヘーガー氏は角が丸くなったことに関する美的センスは好みの問題としつつ、「使いやすさ」の面では明確な問題が発生していると指摘しています。



へーガー氏によると、ウィンドウの角をドラッグ＆ドロップしてウィンドウサイズを変更する場合、角付近の19×19ピクセルの領域で反応することが想定されているとのこと。ウィンドウに丸い角がまったくない場合、「角付近の19×19ピクセル」の領域の62％がウィンドウの内側に収まります。





しかし、macOS Tahoeの角はかなり丸っこいため、「角付近の19×19ピクセル」の領域の75％がウィンドウの外側にあるそうです。





そのため、感覚的にウィンドウの内側をクリックしてウィンドウサイズを変更しようとした場合、以下の画像のような場所では「ウィンドウの角」に含まれておらず反応しません。





一方で、以下のようにウィンドウの外には「ウィンドウの角」に含まれる領域があり、ウィンドウサイズを変更できます。





ヘーガー氏は「結局、macOS Tahoeでウィンドウのサイズを変更する最も確実な方法は、角の外側をつかむことです。この動作は不自然で直感的ではないため、必然的にエラーが発生しやすくなります」と述べています。



ヘーガー氏のブログはソーシャルニュースサイトのHacker Newsで話題になり、macOS Tahoeにおけるデザイン変更についての不満の声が多数集まりました。「macOS Tahoeの馬鹿げた丸みを帯びた角はあまりにも醜いので、アップグレードしなければよかったと思っています。Appleが角の丸みを調整できるようにしてくれることを願っています」とデザインに不満を述べるユーザーや、「Apple のウィンドウ管理は昔からひどいもので、macOS Tahoeではさらに悪化しています」とヘーガー氏に同意する意見もあります。「他の人にはアップグレードを勧めません。私自身もそうしなければよかったと思っています」とアップデートに全体的な不満を述べるユーザーもいる一方で、「この問題は全く発生していません。角を掴むのに十分なスペースがあり、マウスポインターが斜めの矢印に変わるため領域が分からなくなることはありません」というコメントも複数寄せられていました。

