2026年01月14日 21時00分 ソフトウェア

root化されたスマホで銀行アプリを使用することをベトナム政府が禁止



銀行分野におけるオンラインサービスの安全性を維持することを目的として、ベトナムが銀行アプリに新規制を導入しました。これらの規制に基づき、root化・脱獄・ブートローダーのロック解除等を施したスマートフォンでは銀行アプリを利用できなくなります。



Thông tư số 77/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2024/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216580



Máy Android xách tay khó chạy app ngân hàng từ ngày 1/3 | Znews.vn

https://znews.vn/may-android-xach-tay-kho-chay-app-ngan-hang-tu-ngay-13-post1618699.html#zingweb_category_category476_newslatest_24



Vietnam Tightens Mobile Banking Security With New Rules - Grand Pinnacle Tribune

https://evrimagaci.org/gpt/vietnam-tightens-mobile-banking-security-with-new-rules-523552



ベトナム国家銀行総裁が署名した通達第77/2025/TT-NHNN号により、2026年3月1日から銀行アプリに多くの規制が適用されます。





この規制に基づき、銀行や決済サービス提供者は少なくとも3カ月ごとにアプリの安全性とセキュリティに関する評価を実施しなければならないと義務づけられました。さらに、サービス提供者はアプリのダウングレードを防止するためのソリューションを実装し、root化・脱獄・ブートローダーのロック解除を検知した場合に自動的にログアウトまたは機能を停止してユーザーに通知しなければなりません。



2026年3月1日以降、スマートフォンで銀行アプリを起動する顧客は常にアプリを最新版にしておかなければならず、旧バージョンへのダウングレードは厳禁となります。こうした規制により、企業は脆弱性やサイバー攻撃のリスクを迅速に検知できるようになると期待されています。





セキュリティの維持が期待される一方で、顧客側の利便性を損なうとの声もあります。



現地メディアのZnewsは「ベトナムに輸入される中国製Androidスマートフォンは、ベトナム語対応のグローバル版OSをインストールするためにブートローダーのロック解除が必要となることが多く、大きな影響を受けています。純正の中国版OSは引き続き使用できるものの、アプリの通知が遅いなどの不具合が発生することがよくあります」と指摘しました。



また、Znewsは「韓国や日本の通信事業者から輸入したサムスン製スマートフォンを購入する顧客も影響を受ける可能性があります。プリインストールされたブロートウェアを削除するには、デバイスを改変する必要があるかもしれないからです」とも付け加えました。



Znewsによると、以前からセキュリティ侵害の兆候が見られるデバイスでは機密性の高いアプリがブロックされていて、多くの銀行アプリや電子ウォレットが使えない状態だったとのことです。





新たな規制は生体認証にまで及んでおり、顧客の顔や声を模倣するAIを活用した攻撃に対抗するため、全ての生体認証偽装検知システムを国際規格または同等の基準に引き上げることを義務づけています。



現地メディアのGRAND PINNACLE TRIBUNEは「銀行業界にとって、今回の変更はこれまで不均一だったセキュリティが標準化されることを意味します。一部の大手銀行や決済サービス提供者は既にroot化・脱獄端末でのアプリ利用を停止していましたが、新規制で全銀行・決済仲介業者に普遍的かつ強制力を持って適用されるようになります」と伝えました。

