2026年01月12日 23時00分 レビュー

デジタルミニマリスト向けRSSリーダー「Hys」、Zigで構築され日本語対応済み



情報収集に便利なRSSリーダーですが、更新を気にして1日に何度もリロードしたり、大量のRSSを無限スクロールして時間を浪費してしまうことがあります。そこで、1日1回の更新に割り切ることにより情報の過剰な取得を防ぎ、必要なニュースや記事を効率よくチェックできる軽量なRSSリーダー「hys」が公開されています。



superstarryeyes/hys: Terminal RSS Reader for Digital Minimalists in Zig — Tool for Escaping the Doomscroll

https://github.com/superstarryeyes/hys



hys公式のWindows用インストール手順ではインストールできなかったため、Windows11のWSL2で構築したAlmaLinux 9上にLinux用の手順でインストールします。Zigのダウンロードページからバージョン0.15.2の「zig-x86_64-linux-0.15.2.tar.xz」をダウンロードします。



wget https://ziglang.org/download/0.15.2/zig-x86_64-linux-0.15.2.tar.xz



ダウンロードしたファイルを解凍。



tar -xvf zig-x86_64-linux-0.15.2.tar.xz



解凍したフォルダのパスを設定し、再ログインもしくは「source ~/.bashrc」でパスを反映。



echo 'export PATH="$HOME/zig-x86_64-linux-0.15.2:$PATH"' >> ~/.bashrc source ~/.bashrc



必要なヘッダーファイルをインストール。



sudo dnf install libcurl-devel sudo dnf install expat-devel



hysのリポジトリをクローン。



git clone https://github.com/superstarryeyes/hys.git



hysフォルダに移動しビルド。



cd hys zig build -Doptimize=ReleaseSafe install -p ~/.local



ビルドが終われば「~/.local/bin」フォルダにhysが作成されます。今回はRSSとしてGIGAZINEシークレットクラブで提供しているGIGAZINEの全文RSSを利用するため「hys --sub "全文RSSのURL"」で設定しました。





起動するために「hys」とコマンドを打つと、コンソールに記事の一覧が表示されます。記事の一部が表示されるので、linkをCtrl＋クリックすると……





デフォルトのブラウザが立ち上がり記事が表示されます。





一覧に表示される際の文字数を変更したい場合は「~/.hys/config.json」の「maxDescriptionLength」を変更します。1000文字に変更すると以下のように表示されました。その他、1度に取得する記事数やインターバルなども設定可能です。





◆機能一覧

・1日1回の巡回によって、情報を過剰に取得するドゥームスクロールを回避

・数百件の記事でも数秒で処理が可能

・ターミナルのリンクをクリックするとブラウザで開くことが可能

・OPML対応で購読リストのインポート・エクスポートが可能

・日本語・中国語・韓国語・キリル文字など多言語に対応

・tech／science／art などのグループ分けが可能

・lessで表示されvimとほぼ同等のショートカットキーでの操作、および検索が可能

・RSS・Atomの解析とUTF-8への対応を重視



なお、ソーシャル系ニュースサイトのHacker Newsでは、hysについての作者との議論が行われており「新聞を読むような感覚です」との報告や「安全性が確立されていないZig言語を利用することは不安」という懸念に対して「メモリ制限やサニタイズ処理などを考慮して開発している」との回答などがありました。