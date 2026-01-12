アニメ【推しの子】第3期放送開始記念で「アイドル」など6曲の主題歌とともに見どころを振り返るPV公開
TVアニメ「【推しの子】」第3期の放送が2026年1月14日(水)から始まるのを記念して、第1期から第3期のオープニング主題歌・エンディング主題歌に乗せて、これまでの振り返りと、これからの見どころをまとめたPVが公開されました。
【推しの子】Music History: Looking back PV【第1期第2期第3期主題歌振り返りPV】 - YouTube
使用されている楽曲は6曲。
第1期OP・YOASOBI「アイドル」
第1期ED・女王蜂「メフィスト」
第2期OP・GEMN「ファタール」
第2期ED・羊文学「Burning」
第3期OP・ちゃんみな「TEST ME」(2026年1月14日(水)0時配信開始)
第3期ED・なとり「セレナーデ」
なお、第3期に向けては2025年5月から47都道府県・全47種類の描き下ろしイラストを公開する「日本全国project【47都道府県の子】」が行われました。本日・2026年1月12日(月)から、日本全国の都道府県100カ所でご当地ビジュアルの掲出が行われているとのことです。
🌟47都道府県ポスター100ヶ所に掲出🌟— 『【推しの子】』TVアニメ公式 (@anime_oshinoko) January 12, 2026
TVアニメ【#推しの子】
第3期放送を記念し日本全国47都道府県の
郵便局「100ヶ所」にご当地ビジュアル
使用ポスターを掲出✨
各都道府県をイメージした
ビジュアルのポスター全47種が各県に登場🌟
お立ち寄りの際は是非ご覧ください✨… pic.twitter.com/LNuBT5LpTY
©赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
