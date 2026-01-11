2026年01月11日 08時00分 レビュー

アプリで出力配分を調整できるハイパワーUSB充電器「Anker Prime Charger (160W, 3 Ports)」レビュー



Ankerから、USB Type-Cポートを3つ搭載して最大160Wの出力に対応したUSB充電器が登場しました。特徴は、スマートフォンアプリとBluetoothで接続できる点です。



これが「Anker Prime Charger (160W, 3 Ports)」のパッケージ。





中身は本体と各種書類です。





これが「Anker Prime Charger (160W, 3 Ports)」本体。サイズは約65mm×約52mm×約35mmで、重量は約220gです。





側面には収納されたプラグがあります。





プラグの90度横に当たる位置に、USB Type-Cポートが3つあります。便宜上、上からC1、C2、C3という名前が付けられていて、2～3ポート利用時の合計出力は最大160Wに達します。単ポート利用時だと5V⎓3A /9V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A / 28V⎓5A (最大140W)です。





プラグの反対側にはディスプレイがあります。





ディスプレイはタッチ対応で、ポートごとの充電状況や本体の温度などを切り替えて表示することができます。





付属の書類に、ディスプレイがどう切り替わるかが書かれていました。





この製品の最大の特徴は、Ankerアプリと連携できる点です。Android版やiPhone版がある中で、今回はAndroid版を使って機能を見ていきます。





アプリを開いたら「機器の追加」をタップして連携を始めます。





「Anker Prime Charger (160W, 3 Ports)」を電源につなぎ、スマートフォンのBluetoothをオンにすれば製品がアプリ上に表示されます。タップして接続開始。





アプリの案内に従って本体のボタンを押せば接続完了です。





アプリ上では、各ポートから電力・電流・電圧がどれだけ出力されているのかといった基本情報に加え、5分ごとに情報が記録される「リアルタイムデータ」などを確認できます。





各ポートからの出力を調整できる「スイッチコントロール」という機能もあります。以下の画面で「ポート設定」という文字の右側に見えているアイコンは、左から「タイマー」「電源」です。





「タイマー」は、一定時間後に出力を断つ機能。





「電源」は、直ちに出力を断つ機能です。





同じ画面からはケーブル情報や充電情報も確認できます。MacBookの純正ケーブルを使ってMacBookを充電したところ、以下のように表示されました。





アプリからは「充電モード」の切り替えも可能です。デフォルトは最適化された「自動配分モード」ですが、特定のポートを優先する「固定配分モード」や、細かく設定できる「カスタムモード」も利用できます。





カスタムモードの画面は以下。





各ポートの最大出力のほか、充電プロトコルを設定することもできます。





そのほか、本体ディスプレイの明るさやタイムアウト時間を変更する設定なども用意されています。アプリからは本体のファームウェアアップデートも実行できます。





「Anker Prime Charger (160W, 3 Ports)」の価格は税込1万6990円。Anker公式オンラインストアやAmazon.co.jpなどで購入できます。



