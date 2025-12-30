「世界で最も美しい顔ベスト100(2025年版)」画像全まとめ
毎年年末に映画評論サイトのTC Candlerが発表する「世界で最も美しい顔トップ100」の2025年版が発表されました。2024年版では日本からTWICEのサナ(湊崎紗夏)、モデルの池田穂乃花、女優の大和田南那、MEOVVのアンナ(田中杏奈)、LE SSERAFIMのカズハ、AKB48の行天優莉奈、XGのHARVEYとCocona、NiziUのアヤカ(新井彩花)が選出されていましたが、2025年版では行天優莉奈、HARVEY、Cocona、アヤカが選外となり、新たにTWICEのミナ(名井南)が選出されています。そんな「世界で最も美しい顔トップ100」の2025年版の全画像をまとめてみました。
◆1位：Rosé：ニュージーランド/韓国 歌手 28歳
◆2位：シドニー・スウィーニー：アメリカ 女優 28歳
◆3位：PHARITA：タイ 歌手/ダンサー 20歳
◆4位：アンドレア・ブリランテス：フィリピン 女優 モデル 22歳
◆5位：ウィットニー・ピーク：ウガンダ 女優 22歳
◆6位：ディーヴァー・カッセル：イタリア/フランス モデル 21歳
◆7位：ベッキー：タイ 女優・モデル・歌手 23歳
◆8位：KARINA：韓国 歌手/ダンサー 25歳
◆9位：SITALA：タイ 歌手/モデル 29歳
◆10位：ダーシャ・タラン：ロシア モデル 26歳
◆11位：Jisoo：韓国 歌手/女優/モデル 30歳
◆12位：アナ・デ・アルマス：キューバ/スペイン 女優 37歳
◆13位：ジャスミン・トオークス：アメリカ モデル 34歳
◆14位：ナンシー・ジュエル・マクドニー：韓国/アメリカ 歌手/ダンサー 25歳
◆15位：Hande Erçel：トルコ 女優/モデル 32歳
◆16位：マーガレット・クアリー：アメリカ モデル 31歳
◆17位：シリラック・クォン：香港/タイ 女優 30歳
◆18位：Nana：韓国 女優/モデル/歌手 34歳
◆19位：ミク・マルティノー：カナダ/日本 女優 21歳
◆20位：ツウィ：台湾 歌手/ダンサー 26歳
◆21位：ヤエル・シェルビア：イスラエル モデル 24歳
◆22位：リサ：タイ 歌手/ダンサー 28歳
◆23位：ゼンデイヤ (Zendaya)：アメリカ 女優/歌手/モデル 29歳
◆24位：チョン・ソミ：カナダ/韓国 歌手 24歳
◆25位：Savannah Clarke：オーストラリア ダンサー/歌手/インフルエンサー 22歳
◆26位：チャン・ウォニョン：韓国 歌手 21歳
◆27位：Özge Yağız：トルコ 女優 28歳
◆28位：Maralgua Hera Dashnyam：モンゴル モデル 22歳
◆29位：トゥ・トンタワン (Tu Tontawan)：タイ 女優 25歳
◆30位：アドリア・アルホナ：アメリカ合衆国 女優 33歳
◆31位：サナ：日本 歌手 28歳
◆32位：Sara Orrego：コロンビア モデル/インフルエンサー 27歳
◆33位：ミンニ：タイ 歌手 28歳
◆34位：ジェムレ・バイセル (Cemre Baysel)：トルコ 女優 26歳
◆35位：カズハ：日本 歌手/ダンサー 21歳
◆36位：タイラ (Tyla)：南アフリカ共和国 歌手 23歳
◆37位：アレクサ・イラカド (Alexa Ilacad)：フィリピン 女優/歌手 25歳
◆38位：ダニエル：韓国/オーストラリア 歌手 20歳
◆39位：リサ・ロッシュ：ロシア モデル 24歳
◆40位：ライザ・ソベラノ (Liza Soberano)：フィリピン 女優 27歳
◆41位：イェジ ：韓国 歌手 25歳
◆42位：フリーン (Freen)：タイ 女優/モデル 27歳
◆43位：アンドレア・ボテズ：カナダ/アメリカ チェスプレイヤー/配信者 23歳
◆44位：アンナ：日本 モデル 20歳
◆45位：ザイナブ・ハッサン：エジプト 歌手 24歳
◆46位：ジェニー (Jennie Kim)：韓国 歌手 29歳
◆47位：エイザ・ゴンザレス：メキシコ 女優 35歳
◆48位：Carmen：インドネシア 歌手 19歳
◆49位：Hyacinth Callado：フィリピン/アメリカ 女優 22歳
◆50位：キミヤ・ホセイニ：イラン 女優 22歳
◆51位：Manon：スイス 歌手 23歳
◆52位：カン・スルギ：韓国 歌手 31歳
◆53位：Su Burcu Yazgı Coşkun：トルコ 女優 20歳
◆54位：大和田南那：日本 女優/タレント 26歳
◆55位：ハルナーズ・サンドゥ：インド モデル 25歳
◆56位：エラ ：アメリカ/韓国 歌手/モデル/女優 17歳
◆57位：ジャニーン・グティエレス (Janine Gutierrez)：フィリピン 女優 36歳
◆58位：Hayat Murad：イラク
◆59位：ウギ：中国 歌手 26歳
◆60位：ナディア・フェレイラ：パラグアイ モデル 26歳
◆61位：チュウ：韓国 歌手 26歳
◆62位：セムル・アルダ：トルコ 女優 23歳
◆63位：Rainky Wai：香港 歌手 32歳
◆64位：チェリョン：韓国 歌手 24歳
◆65位：ニコ・パーカー：イギリス 女優 21歳
◆66位：GEHLEE：フィリピン 歌手 18歳
◆67位：プリヤンカー・チョープラー (Priyanka Chopra)：インド 女優/モデル 43歳
◆68位：ニンニン：中国 歌手 23歳
◆69位：Kai Montinola：フィリピン 女優 19歳
◆70位：ブサン・イスマイル：シリア 歌手 22歳
◆71位：シュファ：台湾 歌手 25歳
◆72位：ミニ：韓国 TikToker
◆73位：Sila Türkoğlu：トルコ 女優 26歳
◆74位：Candela Gallo：アルゼンチン TikToker 22歳
◆75位：池田穂乃花：日本 タレント/モデル 23歳
◆76位：Hiba Adil：イラク モデル 27歳
◆77位：Zigechez：中国
◆78位：ガル・ガドット：イスラエル 女優 40歳
◆79位：ミナ：日本 歌手 28歳
◆80位：レニ・クルム：ドイツ/アメリカ モデル 21歳
◆81位：プージャー・ヘーグデー：インド 女優/モデル 34歳
◆82位：キム・チウ：フィリピン 女優/歌手 35歳
◆83位：マーゴット・ロビー：オーストラリア 女優/プロデューサー 35歳
◆84位：レイチェル・ゼグラー：アメリカ 女優/歌手 24歳
◆85位：アキラ・アクバル：アメリカ 女優 19歳
◆86位：アルバ・バチスタ：ポルトガル 女優 28歳
◆87位：ハンター・シェイファー：アメリカ 女優/モデル 26歳
◆88位：Jasmine Helen Dudley-Scales：フィリピン/イギリス モデル
◆89位：ベルタ・カスタニェ (Berta Castañé)：スペイン 女優 23歳
◆90位：白鹿：中国 女優 31歳
◆91位：サブリナ・カーペンター：アメリカ 歌手/女優 26歳
◆92位：Tian Xiwei：中国 女優 28歳
◆93位：アフラ・サラチョール：トルコ 女優/モデル 28歳
◆94位：Fujianti Utami Putri：インドネシア インフルエンサー 23歳
◆95位：Margarida Corceiro：ポルトガル 女優/モデル 23歳
◆96位：アマンドラ・ステンバーグ：アメリカ 映画プロデューサー 27歳
◆97位：Lee Ju-Eun：韓国 リアリーダー 21歳
◆98位：Eleen Suliman：サウジアラビア インフルエンサー 30歳
◆99位：アイアー：フィリピン 歌手 24歳
◆100位：デュア・リパ：イギリス 歌手 30歳
