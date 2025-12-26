2025年12月26日 11時17分 ハードウェア

ロシアのガジェットオタクがDDR5メモリを「自作」



メモリの価格は上がり続ける一方で、記事作成時点で最新規格のDDR5メモリはおろか前世代のDDR4メモリまで世界的に不足しています。そこで、あるロシア人の愛好家が、自らメモリを製作する道を選びました。







Russian enthusiasts planning do-it-yourself DDR5 memory amidst the worldwide shortage — building your own RAM is as 'easy' as sourcing your own memory modules and soldering them on empty PCBs | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/pc-components/ddr5/russian-enthusiasts-are-building-their-own-ddr5-ram-amidst-the-worldwide-shortage-as-easy-as-sourcing-your-own-memory-modules-and-soldering-them-on-empty-pcbs



Solder-It-Yourself DDR5: Russian modders pitch the Idea of making their own RAM - VideoCardz.com

https://videocardz.com/newz/solder-it-yourself-ddr5-russian-modders-pitch-the-idea-of-making-their-own-ram



ロシア人YouTuberのPRO Hi-Techが共有したのは、空のRAM基盤と既存のメモリチップを組み合わせてDDR5メモリを作る方法です。



中国の業者が配線レイアウト済みのDDR5基盤を販売しているので、残りの作業はメモリICを購入して基盤にはんだ付けするか、既存のノートPC用モジュールを利用すればいいだけとのこと。





ただ、空のRAM基盤は1000円程度で買えるものの、チップが高く、平均スペックの16GB用モジュールで約1万2000ルーブル(約2万4000円)するそうです。市販品を買うよりは安いということですが、大きな差はなく、PRO Hi-Techは「自分で使うならいいが売る意味はおそらくない」と指摘しています。



この手法で比較的ハイエンドなDDR5メモリも製造可能で、PRO Hi-Techは6000 MT/s CL 28という低いタイミングでモジュールを構築できることを示しています。





テクノロジー系メディアのVideoCardzは「仮にDDR5メモリがこのまま高止まりするのであれば、実験として始まったこの試みが小規模なビジネスに発展するかもしれない」と指摘しました。

