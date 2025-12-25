2025年12月25日 16時00分 ソフトウェア

Microsoftベテランエンジニアの「2030年までにCとC++のコードベース全体をRustに置き換えたい」というコメントが話題に



Microsoftのエンジニアであるギャレン・ハント氏が、ビジネス特化SNSのLinkedInに「私の目標は2030年までにMicrosoftのCおよびC++で書かれたコードを、AIとアルゴリズムを組み合わせてすべてRustに置き換えること」と語り、物議を醸しています。



Principal Software Engineer (CoreAI) | Microsoft Careers | Galen Hunt | 30件のコメント

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7407863239289729024/





Microsoft wants to replace its entire C and C++ codebase • The Register

https://www.theregister.com/2025/12/24/microsoft_rust_codebase_migration/



ハント氏はMicroosftでOSやAzure Sphereの開発に携わってきたエンジニアで、Microsoftが「プリンシパルソフトウェアエンジニア」という職を募集しているとLinkedInでコメント。さらに、「私の目標は、2030年までにMicrosoftからすべてのCおよびC++のコードを排除することです。私たちの戦略は、AIとアルゴリズムを組み合わせて、Microsoftの最大規模のコードベースを書き換えることです 。私たちの指針は、『1人のエンジニアが1ヶ月で100万行のコード』を処理することです」と述べました。



また、プリンシパルソフトウェアエンジニアの業務内容について、「その目的は、MicrosoftのCおよびC++で書かれたシステムをRustに翻訳できるように、私たちのインフラを強化させ、増強するのを助けてもらうことです」と語り、Rustでのプロダクション品質のコーディング経験、少なくとも3年以上の経験が不可欠で、コンパイラ・データベース・OSの実装経験があることが望ましいとしました。





しかし、ハント氏の投稿に対して、「CやC++を単にRustに自動変換しようとすると、参照カウントを多用した非効率なコードや、Rustの利点を損なうunsafeなコードが生成されるリスクがある」「1ヶ月に1人で100万行というコード処理量は膨大である」「なぜC#ではなくRustを選んだのか」「そもそもCやC++の何が問題なのか」「新しく生成されたコードが元のコードと同じ動作をすることをどのように検証するのか」「変換プロセスにおいてレガシーコードに潜む特定の欠陥を検出・修正できるのか」と疑問を持つコメントが多数投稿されています。



一方で「こうしたプロジェクトで、大規模なコードベースに対する技術的負債を根絶することができるかもしれない」「Rustの型安全性や厳格なコンパイラはAIエージェントにとって優れた指針となるため、このプロジェクトにおいて完璧な言語である」と、ハント氏のプロジェクトを肯定的に捉えるコメントも投稿されています。



ただし、「WindowsのコードをAIがRustに書き換えるのか」というコメントについて、ハント氏は明確に否定し、「今回募集しているプリンシパルソフトウェアエンジニアが傘下するのはあくまでも研究プロジェクトであり、ある言語から別の言語への移行を可能にするための技術を構築する一環にある」と説明しています。





なお、MicrosoftはRustの活用拡大を視野に入れており、2025年には「ここ数年、Microsoftと業界全体では、バグの削減、セキュリティの向上、そして安全で保守性の高いプログラミングを促進するための重要なツールとしてRustを採用してきました」と述べ、Windowsドライバーの開発言語としてRustを正式に採用する方針を進めていることを明らかにしています。



Towards Rust in Windows Drivers | Microsoft Community Hub

https://techcommunity.microsoft.com/blog/windowsdriverdev/towards-rust-in-windows-drivers/4449718