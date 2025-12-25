2025年12月25日 15時10分 サイエンス

「スーパーマリオ」や「ヨッシー」で遊ぶことが若者の燃え尽き症候群を防ぐかもしれない



イギリスのインペリアル・カレッジ・ロンドンと九州産業大学の研究者らが行った研究により、「スーパーマリオブラザーズ」や「ヨッシー」などのゲームで遊ぶことが、若者の燃え尽き症候群のリスクを軽減する可能性があると示されました。



JMIR Serious Games - Super Mario Bros. and Yoshi Games’ Affordance of Childlike Wonder and Reduced Burnout Risk in Young Adults: In-Depth Mixed Methods Cross-Sectional Study

https://games.jmir.org/2025/1/e84219/





Super Mario Bros. help fight burnout: Study links classic games to boosted happiness

https://phys.org/news/2025-12-super-mario-bros-burnout-links.html



絶え間ないプレッシャーや常にオンラインであることを求められる現代社会は、若者から休息の時間を奪ってしまう可能性があります。これに対し、ビデオゲームで遊ぶことはプレッシャーから逃れ、リラクゼーションをもたらすことが知られていますが、「スーパーマリオブラザーズ」などの人気ゲームが若者の燃え尽き症候群のリスクに及ぼす影響は詳しく知られていません。





これらのゲームは世界的に人気がある上に、空間ナビゲーション・タイミング・問題解決などのタスクが組み合わさったゲーム性を持ち、ユーザーの注意を現実世界のストレスから引き離し、ゲーム世界に引きつける可能性があるとのこと。さらに、マリオやヨッシーが粘り強く障害を乗り越えて目標を達成するというストーリーはポジティブかつ明確で、ユーザーのストレス軽減や気分の向上に効果的だそうです。



研究チームは、「したがって『スーパーマリオブラザーズ』や『ヨッシー』シリーズは、燃え尽き症候群を引き起こす環境とは心理的に逆転した仮想空間を創出することで、燃え尽き症候群への解毒剤としての役割を果たすことができるかもしれません」と述べています。





今回、研究チームは「スーパーマリオブラザーズ」または「ヨッシー」のプレイ経験を持つ大学生41人を対象に、探索的かつ詳細なインタビューを実施しました。インタビューでは「スーパーマリオブラザーズ」や「ヨッシー」への考え、これらのビデオゲームが日常生活に与える影響、プレイ中に感じていることやプレイを通じて得られるメリット、なぜゲームをプレイしたのかといった内容を掘り下げて聞き取りました。



アンケート結果を分析したところ、大学生らは「スーパーマリオブラザーズ」や「ヨッシー」を、「子どものような好奇心を育んで、人生の幸福度を高めるもの」として捉えていることがわかりました。また、ゲームで遊ぶことが学業のプレッシャーや絶え間ないデジタル空間の要求などから逃れ、爽快な息抜きを提供してくれると感じていることも報告されています。



さらに、「スーパーマリオブラザーズ」や「ヨッシー」のプレイ経験がある大学生336人を募集して、燃え尽き症候群を測定するための一連の質問に回答してもらいました。回答者らは、ゲームプレイ中にどのような喜びや刺激を得たのかを調べるアンケートにも答えたとのこと。



すると最初の調査で示された通り、ゲームプレイ中に子どものような驚きをより強く感じた人は全体的な幸福度も高いことが判明。そして、幸福度の高いプレイヤーは燃え尽き症候群のリスクが有意に低下することも確認されました。





論文の著者であるインペリアル・カレッジ・ロンドンのAndreas Eisingerich教授は、「この研究は、若年成人における燃え尽き症候群対策の道筋が、従来の健康法だけでなく喜びを取り戻すことにもある可能性を示唆しています。『スーパーマリオブラザーズ』や『ヨッシー』のようなゲームは、燃え尽き症候群の特徴である冷笑主義や倦怠(けんたい)感に対する、強力な解毒剤となり得るのです」と述べました。

