アニメ専門チャンネル「カートゥーン・ネットワーク」で発生した放送事故いろいろ
アメリカを本拠地にアニメを放送する専門チャンネル「カートゥーン・ネットワーク」、その大人向けの放送時間帯である「アダルトスイム」などで発生した放送事故例が、カートゥーン・ネットワークのファンによるWikiサイトにまとめられています。
たとえば、1997年1月26日に「タズマニア」の放送開始18秒で音声が4秒間途切れ、いったん直っても再発し、その後もしばらく断続的に起きた末に「Technical Difficulties(技術的障害)」を示すスライドが映り、18秒後に番組へ戻ったというケース。映像は続くのに音だけが乱れる、復帰しても再発する、最後にスライドへ退避してから戻る、という流れだったことから、音声系統の瞬断や切替ミスが起点で、運用側がいったん退避して系統を戻したと考えられています。
1998年3月14日の「カウ&チキン」の例では、すでに放送が終了したはずの導入映像が使われ、続けて番組紹介の映像が途中でフェードアウトした上、局ロゴ表示が全編で出なかったとされています。オープニング周りの素材が時代違いで混在している点から、当日の送出パッケージが古い設定のまま呼ばれたか、あるいは素材一式の参照先が誤っていた可能性が高い説があります。
アメリカ本国のカートゥーン・ネットワークでは、日本のアニメも放映されています。1999年6月15日に放送された「ドラゴンボールZ」の例では、前半パートが終わるとCMに直行せず黒画面が続き、その途中に「技術的障害」のスライドが1分以上挟まり、その後にようやく正規のCMが流れ、後半パートが始まったとのこと。これはテープの送出が次へ進めずに一時停止と再生を繰り返していたサインで、その結果としてCMが頭から再生されず途中入りになった模様。
2003年4月15日、「とっとこハム太郎」のオープニングテーマが流れた後、なぜか「るろうに剣心」の本編映像が流れるというトラブルが発生。放送されたのは「第二十二幕 初乗り！暴走陸蒸気びっくり大事件」でした。
当時るろうに剣心は、より高年齢層向けの作品を集めた「Toonami」という放送枠で扱われており、子供向けのハム太郎とは本来明確に区別されていました。しかし、放送システムの管理ミスによってファイルが誤って指定された結果、このような珍現象が発生したと考えられています。新作を楽しみに待っていた子供たちにとっては、お気に入りのハムスターではなく侍の物語が突然始まったことは、放送事故の歴史の中でも特に記憶に残る出来事となりました。
また、2010年代に入ってからの事例では、デジタル映像の送出ミスによる「画面のフリーズ」や「番組ロゴや年齢制限表示だけが不自然な位置に残り続ける」といった、現代的なシステム特有のバグも頻繁に報告されています。たとえば、2019年8月26日に「おかしなガムボール」で画面のバグがコマーシャル休憩中に約1秒半にわたって発生しています。
2024年5月26日に放送された「スティーブン・ユニバース」では、調整ミスでなぜかかなりあせた色合いで放送されるというミスが発生しました。
こうした放送事故まとめに対し、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsでは「人があなたの作品を注意深く観察し、放送事故を記録し、Wikiページを作成するほど気にかけているということは、あなたが本当に素晴らしい作品を制作していることを意味します」と制作陣を気遣うコメントや、「ボランティアで親切のFM局を運営する責任者として、これは本当に恐ろしいことです。あらゆる技術的な問題が体感されます」という放送メディア側の意見、「不思議な、言葉では言い表せない感覚があります。放送事故や『マックス・ヘッドルーム』のような出来事が起こるたびに、心地良いけれど、どこか暗く不気味な感覚に襲われるんです」という放送事故が持つ不思議な魅力を語るコメントなどが投稿されています。
