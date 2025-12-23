2025年12月23日 12時42分 メモ

トランプ政権が強引に国外追放したベネズエラ人を収監するエルサルバドルの刑務所を追った報道番組「60 Minutes」の放送をCBSが突如延期、放送されなかった幻の回はネット上に流出



現地時間の2025年12月21日(日)、トランプ政権がアメリカから国外追放したベネズエラ人を収監する刑務所に関する報道ドキュメンタリー番組「60 Minutes」の放送を、CBS Newsが土壇場で中止しました。この判断に対して、CBS Newsの内外からは非難の声が上がっています。



Outrage after CBS pulls 60 Minutes segment on El Salvador’s Cecot prison | CBS | The Guardian

https://www.theguardian.com/media/2025/dec/22/cbs-pulls-60-minutes-segment-el-salvador-prison



CBS pulls 60 Minutes report on El Salvador's CECOT prison hours before airtime | CBC News

https://www.cbc.ca/news/world/cbs-60-minutes-report-el-salvador-cecot-9.7024840



CBS defends pulling 60 Minutes segment about Trump deportations

https://www.bbc.com/news/articles/cdrnv3keeneo



Inside the Bari Weiss decision that led to a ‘60 Minutes’ crisis | CNN Business

https://edition.cnn.com/2025/12/22/media/bari-weiss-60-minutes-cecot-cbs-alfonsi-ellison



Archivists Posted the 60 Minutes CECOT Segment Bari Weiss Killed

https://www.404media.co/archivists-posted-the-60-minutes-cecot-segment-bari-weiss-killed/



CBS Newsの「60 Minutes」は、政治と汚職、テクノロジーと諜報、医療と教育など幅広いトピックに関する報道を続けてきた人気番組です。CBS Newsは「60 Minutes」について、「知っておくべき価値のあるニュースをお持ちのジャーナリストは、当社に連絡することで機密情報を安全に共有することができます」と説明しています。





そんな「60 Minutes」で、トランプ政権が2025年初めにアメリカから国外追放した200人以上のベネズエラ人が収監されている、エルサルバドルのセコット刑務所に関するドキュメンタリーが放送される予定でした。トランプ政権は国外追放したベネズエラ人を「ギャングの構成員」と非難しており、法的適正手続きも証拠もなしにセコット刑務所に送還しています。報道から、トランプ政権が国外追放したベネズエラ人のうち197人がアメリカ国内で有罪判決を受けておらず、暴力犯罪で有罪判決を受けたのはわずか6人のみ、アメリカ国内および海外で実行された犯罪により有罪判決を受けた人物も10人未満あることが確認されています。男性のほぼ半数に当たる118人は強制送還を免れるはずでしたが、移民手続きの途中で国外退去させられました。



しかし、放送当日になってCBS Newsは「今夜放送が予定されていた『セコット刑務所内部』は放送が延期されることとなりました。今後の放送予定となります」という放送延期のお知らせを公式Xに投稿しています。





これに対して、番組の主要担当記者であるシャリン・アルフォンシ氏をはじめとする関係者から、激しい怒りの声が上がりました。アルフォンシ氏はセコット刑務所から釈放された人々に、「残酷で拷問的な」刑務所環境についてインタビューしています。



CBS Newsの編集長であるバリ・ワイス氏は、「この報道を保留にしました。準備が整っていなかったからです」と言及。報道を延期した理由としては、セコット刑務所における虐待の「非常に強力な証言」は、既に報道されており、さらなる情報が必要だと判断したためと説明しています。しかし、ワイス氏は「証言を記録に残し、カメラに映すため、あらゆる努力を払う必要があります」とも語りました。また、ワイス氏は「アメリカ国民はセコット刑務所で何が起きているのかを既に知っている」とも述べています。



一方、アルフォンシ氏はCBS Newsの同僚に対して「我々の作成したドキュメンタリーは5回審査され、CBS Newsの弁護士と基準・慣行委員会の両方から内容のチェックが行われ、承認されました。事実関係は正確です。私の見解では厳格な社内チェックをすべてクリアした今、このエピソードを取り下げるのは編集上の決定ではなく、政治的な判断だと思います」「もしもトランプ政権が報道打ち切りの理由なら、我々は事実上、彼らにとって都合の悪いすべての報道を遮断する『キルスイッチ』を政権に渡したことになります」というメッセージを送信しました。



民主党上院議員のブライアン・シャッツ氏は「CBS Newsで起きていることは甚だしい恥辱です。幹部たちが、狂王を怒らせるようなジャーナリズムを避けることで株主価値を高められると考えているなら、厳しい教訓を学ぶことになるだろう」とXに投稿しています。



What is happening to CBS is a terrible embarrassment and if executives think they can build shareholder value by avoiding journalism that might offend the Mad King they are about to learn a tough lesson. This is still America and we don’t enjoy bullshit like this. — Brian Schatz (@brianschatz) December 22, 2025



エド・マーキー上院議員もX上で「60 Minutesとジャーナリズムにとって悲しい日」と投稿し、CBS Newsの判断を批判しています。



This is what government censorship looks like:



Trump approved the Paramount-Skydance merger.



A few months later, CBS's new editor in chief kills a deeply reported story critical of Trump.



A sad day for 60 Minutes and journalism. https://t.co/XyCEYKVWfX — Ed Markey (@SenMarkey) December 22, 2025



メディアコメンテーターのカラ・スウィッシャー氏は、「これは完全にトランプ大統領を喜ばせるための判断です。トランプ大統領は、『60 Minutes』を批判してきました。彼らはまさに素人同然で、権威重視です」とThreadsに投稿しました。



なお、放送が延期になったはずの「60 Minutes」は、アーカイブ担当者がトレントや複数のファイル共有サイトにアップロードしています。

