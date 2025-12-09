2025年12月09日 10時21分 スマホ

日本でもiPhone＆Apple Watchで「衛星経由のメッセージ」が利用可能に



2025年12月9日、日本でもついに衛星経由のメッセージが利用可能になりました。



Appleは日本でもiPhone 14以降またはApple Watch Ultra 3で、衛星経由のメッセージが利用可能になることを発表しました。iPhoneはiOS 18以降、Apple Watch Ultra 3はwatchOS 26以降をインストールしている必要があります。





衛星経由のメッセージは、ユーザーが携帯電話通信やWi-Fiの圏外にいる時に使用可能です。



ユーザーが携帯電話通信やWi-Fiの圏外でメッセージを送信しようとすると、衛星経由のメッセージが自動的に、最も近い衛星に接続するように促してくれます。iPhoneのロック画面、Apple Watchの画面、またはメッセージアプリからすぐに衛星に接続することが可能です。接続後、ユーザーはiMessageとSMSでテキスト・絵文字・Tapbackを送受信できます。衛星経由で送信されるiMessageは、プライバシーがはじめから組み込まれており、エンドツーエンドで暗号化されます。



メッセージアプリから衛星に接続する際の画面が以下。





衛星経由でメッセージをすると以下の通り。「衛星経由」「衛星経由でのみ接続されています」「衛星経由で送信」といった具合に、衛星経由でメッセージを送信していることがしつこいくらいに通知されます。





Apple Watch Ultra 3の場合は以下の通り。





一部の文字盤の場合、画面上に衛星通信に接続していることが表示されるようになっています。





また、組み込みの衛星デモを利用することで、ユーザーはiPhoneやApple Watchで衛星に接続する方法を詳しく確認することも可能。対応モデルでは、Dynamic Islandに衛星通信接続の強さが表示され、接続を改善できる場合は、ユーザーに左または右を向くように指示します。



衛星経由のメッセージは、日本ですでに提供されている衛星経由の緊急SOSと衛星経由の「探す」機能に加わります。



・おまけ

Appleは日本でもApple Fitness＋を2026年早々に利用可能にすることを発表しました。これに加えて、Apple Fitness＋で再生できる音楽ジャンルに「J-Pop」および「K-Pop」が加わります。



