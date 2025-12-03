2025年12月03日 12時05分 AI

OpenAIのサム・アルトマンCEOが「コード・レッド」宣言、Geminiの好調を受けてChatGPT改善を優先し広告は後回し



OpenAIのサム・アルトマンCEOが社内に対し、緊急事態を示す「コード・レッド」を宣言したことがわかりました。これはGoogleのAI・Geminiが好調なことが原因で、アルトマンCEOは広告などの取り組みをいったん後回しにして、ChatGPTの改善を優先する方針を示しています。



OpenAI CEO Declares ‘Code Red’ to Combat Threats to ChatGPT, Delays Ads Effort — The Information

https://www.theinformation.com/articles/openai-ceo-declares-code-red-combat-threats-chatgpt-delays-ads-effort



OpenAI Declares ‘Code Red’ as Google Threatens AI Lead - WSJ

https://www.wsj.com/tech/ai/openais-altman-declares-code-red-to-improve-chatgpt-as-google-threatens-ai-lead-7faf5ea6





ニュースサイトのThe Informationやウォール・ストリート・ジャーナルが、OpenAI社内に緊急事態宣言が出されていることを報じています。実際に内部メモを見たというウォール・ストリート・ジャーナルによると、サム・アルトマンCEOはChatGPTの品質改善を優先課題に位置付け、他の取り組みは後回しにする方針だとのこと。



AI業界ではOpenAIは先駆者として他のメーカーを大きくリードする存在で、ChatGPTは2025年2月時点で週間アクティブユーザーが4億人に到達。



ChatGPTのアクティブユーザーが週当たり4億人に到達 - GIGAZINE





その後も勢いは止まらず、OpenAIによると2025年9月時点で7億人も超えているとのこと。



しかし、後ろから他メーカーも猛追。特にGoogleは、2025年8月にリリースされた他の画像生成AI「Gemini 2.5 Flash Image(Nano Banana)」が大好評を博しています。



Googleが無料の超高品質な画像編集AI「Gemini 2.5 Flash Image」をリリース、日本語で指示できて実写からアニメキャラへの変換も可能 - GIGAZINE





さらに、2025年11月には、ベンチマークスコアで競合モデルを上回る「Gemini 3」がリリースされました。



ついに「Gemini 3」が登場、無料で使えてGPT-5.1やGrok 4.1より高性能 - GIGAZINE





このほか、ビジネスユーザーにはAnthropicのClaudeが評価されています。Anthropicも2025年11月に、最新モデルで複雑な業務タスクなどの処理能力が向上した「Claude Opus 4.5」をリリースしました。



AnthropicがClaude Opus 4.5リリース、コーディング・PC操作・複雑な業務タスクの処理能力が向上 - GIGAZINE





まだOpenAIは敗勢にあるわけではないのですが、とにかくコストがかかる体質であるという問題を抱えています。このため、Geminiなど他のAIに人気を奪われてユーザーが減少することが、会社の存続に関わります。



OpenAIはすさまじい金食い虫で2030年までに少なくとも32兆円を調達する必要ありとの声 - GIGAZINE





こうした諸々の事情を踏まえた形で、アルトマンCEOは他の施策を後回しにしてでもChatGPTの改善を優先することを決断したものとみられます。



ChatGPT担当幹部であるニック・ターリー氏はXに「我々が焦点を当てるのは、ChatGPTの性能をさらに向上させ、成長を続け、世界中での利用を拡大することです。同時に、より直感的でパーソナルな体験を提供していきます。(リリースからの)素晴らしい3年間をありがとうございました。やるべきことはまだまだ山積みです！」と投稿しています。



5/

Our focus now is to keep making ChatGPT more capable, continue growing, and expand access around the world — while making it feel even more intuitive and personal. Thanks for an incredible three years. Lots more to do! — Nick Turley (@nickaturley) December 2, 2025



ちなみに、OpenAIは対Google施策として、「Garlic」というコードネームの新AIモデルを開発しているとのこと。「Garlic」は内部評価によるとコーディングと推論でGemini 3やClaude Opus 4.5を上回っているそうです。



OpenAI Developing ‘Garlic’ Model to Counter Google’s Recent Gains — The Information

https://www.theinformation.com/articles/openai-developing-garlic-model-counter-googles-recent-gains





new: OpenAI developed a new model, Garlic, that could bridge gap w/Google in pretraining



fixing pretraining problems is ~crucial~ pic.twitter.com/DgGMBAoXdo — Amir Efrati (@amir) December 2, 2025