2026年03月31日 14時00分 AI

廃止されるSoraは1日100万ドルもコストがかかっていたという指摘



OpenAIが提供している動画生成アプリ「Sora」は、発表からおよそ半年後の2026年3月にサービス終了が告知されました。伝えられるところによると、Soraには膨大なコストがかかっていたとのことです。



Exclusive | The Sudden Fall of OpenAI’s Most Hyped Product Since ChatGPT - WSJ

https://www.wsj.com/tech/ai/the-sudden-fall-of-openais-most-hyped-product-since-chatgpt-64c730c9



Sora Video Generator Reportedly Costs OpenAI $1 Million a Day | PCMag

https://www.pcmag.com/news/sora-video-generator-reportedly-costs-openai-1-million-a-day



Soraは無料で使える動画生成アプリで、文章を入力するだけで狙いの動画を生成することが可能です。自分自身や友人を出演させることもでき、リリース直後は招待制だったにもかかわらずApp Storeでトップに躍り出ました。





しかし著作権の制限が緩かったため、やがて問題のある動画が増えました。マーティン・ルーサー・キング・ジュニアのディープフェイク映像が大量に生成され遺族が抗議した件、著作権で保護されたコンテンツが生成された件などが重なり、OpenAIは改善を約束。



一方でOpenAIはウォルト・ディズニー・カンパニーと契約を結ぶなどして、著作権で保護されたコンテンツを同意の上で取り入れ、活用する姿勢も見せていました。



ディズニーがOpenAIに1600億円の投資、SoraやChatGPTでディズニーキャラクターの生成が可能に - GIGAZINE





しかし2026年3月、OpenAIは突如としてSoraの停止を決定しました。



ウォール・ストリート・ジャーナルによると、Soraはリリース後数カ月の間にOpenAIにとって負担へと変わっており、特にIPOを控えて同社が利益率の高いサービスに事業の焦点を絞り込む中でその傾向が強まっていたとのことです。



Soraのユーザー数はリリース直後に約100万人でピークに達しましたが、その後は減少し、50万人未満にまで落ち込み、1日あたり約100万ドル(約1億6000万円)の損失を出していたと関係者は述べています。





OpenAIはコードネーム「Spud」と呼ばれる新しいAIモデルの開発完了まで数週間という段階にあり、それを支えるコーディングやエンタープライズ向け製品のためにより多くの計算資源を確保する必要がありました。Soraは資源を過剰に消費している一方、利益を生み出していないため、打ち切りが決められたといいます。



今後、OpenAIはソフトウェア作成やデータ分析、旅行予約などを自律的に実行するエージェント型AIツールを組み込んだ新しい「スーパーアプリ」に注力する方針です。



OpenAIはデスクトップ版「スーパーアプリ」を計画している - GIGAZINE





Soraの開発チームについてサム・アルトマンCEOは「今後はロボティクスなど長期的な分野に注力する」と伝えたとのこと。OpenAIの広報担当者は、「長期的な経済価値を最も生む分野に基づいて計算資源を徹底的に優先配分している」と述べました。

